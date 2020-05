Coronabesmettingen bij huisdieren: 'Ik was al angstig voor mijzelf, maar nu ook voor mijn katten'

Wachten op privacy instellingen... Arianne met één van haar gehandicapte katten. (Foto: Collin Beijk) Volgende Vorige 1/2 Zorgen om coronabesmetting bij katten

Het nieuws dat katten en honden besmet kunnen worden met het coronavirus, zorgt voor de nodige angst bij huisdierenbezitters. Toch zeggen experts dat er vooralsnog geen reden tot paniek is. Arianne de Jong vangt zestien gehandicapte katten op en is er toch niet gerust op. "Er is nog zoveel wat ze niet weten over het coronavirus."

Geschreven door Collin Beijk

In het zogeheten Katshuisch in Vinkel dartelen zestien gehandicapte katten rond. De een mist een pootje, de ander heeft een cyste op haar ruggenmerg en sleept met haar achterpoten en weer een ander zijn voorpoten staan gedraaid. Arianne de Jong geeft deze beestjes met een rugzakje een liefdevol thuis in Vinkel.

"Ik schrok echt toen duidelijk werd dat mijn diertjes ook besmet kunnen raken. Ze zijn namelijk al niet helemaal gezond." Aan het begin van de coronacrisis was er vooral de angst om haar eigen gezondheid, maar inmiddels is ze een beetje gewend aan het leven in het coronatijdperk. Alleen dat haar 'kinderen' risico lopen, valt haar rauw op haar dak.

Niet knuffelen

Volgens dierenarts Els Broens van De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) lijkt het er vooralsnog op dat huisdieren alleen besmet kunnen worden door hun baasjes. "We adviseren de eigenaren van honden en katten dan ook om afstand te nemen van hun dieren, als zijzelf verschijnselen hebben die wijzen op een coronabesmetting."

Het knuffelen tegen je gezicht en het laten likken over je hand, kan je volgens haar beter even laten. Wel benadrukt Broens dat katten weliswaar besmet kunnen raken, maar er nog geen sterfgevallen bekend zijn. Voormalig GGD-arts Jos van de Sande kan zich vinden in de adviezen van de KNMvD. "Eigenlijk geldt voor dieren hetzelfde als voor mensen: Afstand houden en besmetting voorkomen met extra hygiënemaatregelen."

Als huisdieren toch problemen met de luchtwegen krijgen als hun baasjes dat ook hebben, wordt geadviseerd de dierenarts te bellen. "Niet gelijk er naartoe rijden, tenzij er acute ademnood is, maar laat de dierenarts even telefonisch een diagnose proberen te stellen", legt Broens uit. Als een hond of kat mogelijk besmet is, wordt de NVWA inschakeld door de dierenarts. Zij kunnen dan coronatest doen bij het dier.

Onderzoek

Dat een dierenarts een Amerikaanse bulldog heeft moeten laten inslapen vanwege ademhalingsproblemen baart de KNMvD toch zorgen, omdat zijn baasje covid-19 had. "We hebben helaas geen sectie kunnen doen om vast te stellen of het coronavirus ook echt de doodsoorzaak was", legt Broens uit. Volgens haar is er nog relatief weinig bekend over huisdieren en het coronavirus.

Daarom is de faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit van Utrecht bezig met een onderzoek. "Er wordt gekeken bij gezinnen waar sprake is geweest van een coronabesmetting, hoe de huisdieren er aan toe zijn. Of zij ook covid-19 hebben opgelopen of antistoffen hebben." Tevens wordt er gekeken of huisdieren elkaar onderling besmetten. Daarmee moet uitgesloten worden dat het coronavirus door blijft sluimeren.

Overdraagbaarheid

Voormalig GGD-arts en expert infectieziekten, Jos van de Sande maakt zich qua besmetting van dieren onderling vooral zorgen over plekken waar veel dieren bij elkaar zitten. "Katten leven vrij solitair en honden zitten ook niet massaal bij elkaar. Op bijvoorbeeld zo'n nertsenhouderij ligt dat anders." Hij pleit er dan ook voor dat mensen die beroepsmatig bezig zijn met dieren mondkapjes en handschoenen dragen, als dat sowieso al niet gebeurde. Op die manier worden de dieren beter beschermd.

Dat mensen besmet worden door dieren kan volgens Van de Sande niet uitgesloten worden. "Al acht ik de kans veel groter dat mensen elkaar besmetten dan een huisdier zijn baasje." Dat heeft ook te maken met de hoeveelheid bacteriën die huisdieren overdragen in hun dagelijks contact met hun baasjes. Die is volgens Van de Sande relatief klein in vergelijking met een hoestbui van een mens. Toch onderzoekt de Universiteit Utrecht de mogelijke besmetting van huisdier op mens wel.

Arianne de Jong kan zich vinden in de tips van de experts, maar in haar geval gaan die lastig worden. "Ik kan natuurlijk vragen of de buren en vrienden helpen, als ikzelf afstand moet houden. Alleen de zorg voor mijn dieren is vrij intensief, dat neem je niet zomaar over." Voor de eigenaresse van het Katshuisch zit er dus weinig anders op dan voorzichtig zijn en blijven om haar gehandicapte viervoeters te beschermen.