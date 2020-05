Wachtrij voor reservering Efteling blijft enorm: 'Er gaat van alles mis, heel vervelend'

Foto: René van Hoof.

Je moet als abonnementshouder nog steeds veel geduld opbrengen om een dagje in de Efteling te reserveren. Rond half elf zondagmorgen was er nog een digitale wachtrij met 8.500 mensen die een dagje uit wilden boeken. Dat viel overigens nog mee ten opzichte van zaterdag toen er op het hoogtepunt van de filevorming 45.000 'vaste klanten' geduld moesten opbrengen.

"We vinden het heel vervelend, maar er gaat van alles mis", meldt een woordvoerster van de Efteling zondagmorgen "De mensen willen heel graag op 18 of 19 mei boeken en de druk die dit op het reserveringssysteem legt, leidt tot allerlei problemen. We hebben de klantenservice al opgeschaald om meer mensen te woord te kunnen staan en ook de ict is ingeschakeld om het probleem op te lossen."

Veel vragen

Volgens de woordvoerster zijn op 18 en 19 mei nog enkele tijdslots beschikbaar, maar hoe lang het gaat duren voordat die vastgelegd kunnen worden, is voor haar ook een grote vraag. Alleen abonnementshouders kunnen vanaf zaterdagmiddag vier uur boeken. Dit leidde al snel tot een storing, lange wachtrijen en boze reacties, onder meer over de gebrekkige communicatie van het park.

"Waarschijnlijk worden de technische problemen niet alleen veroorzaakt door de mensen die een foutmelding kregen, maar ook door de drukte. Het is een combi", zei een woordvoerder van het sprookjespark zaterdagavond. "Er zullen altijd mensen zijn die over de communicatie klagen. Maar bij ons zijn geen klachten bekend. De enorme drukte geeft wel aan dat mensen een bezoek aan De Efteling hebben gemist",

Technisch probleem 's avonds opgelost

Een deel van de mensen kreeg toen ze eenmaal aan de beurt waren, een foutmelding. Ze werden opnieuw in de wachtrij gezet voordat ze een tijdslot konden vastleggen. Om kwart voor negen zaterdagavond was het technische probleem verholpen en schoven mensen weer op in de digitale wachtrij.

Als je aan de beurt bent, heb je tien minuten om naar de site te gaan en een reservering te doen. Eén van de gelukkigen dacht na twaalf uur wachten op een zaterdag of zondag terecht te kunnen. “Alle weekenden vol”, twitterde hij zwaar teleurgesteld. “Ff serieus wat een flut systeem is dit. Ik als zorgmedewerker kan niet anders dan in de weekenden. Bedankt efteling nu kan ik nog langer wachten tot dat ik weer kan gaan.”

Wisselende geluiden op social media

Een ander wist al te melden dat alleen op 19 mei en 2 juni nog ergens een mogelijkheid is de Efteling te bezoeken. In principe kunnen de 'seizoenkaarthouders tot 1 juli een reservering doen, als het lukt.

Een aantal mensen dat er wel in geslaagd is om te boeken voor maandag, de dag van de heropening, houdt zijn hart vast voor de te verwachte drukte. Er zijn ook twitteraars die alle begrip hebben voor de problemen en die zich positief uitlaten over de manier waarop de Efteling zich voorbereidt op de rentree van de trouwe bezoekers.

