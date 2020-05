Liselotte (36) wil de moord op Marietje Kessels oplossen en schrijft er een boek over

Liselotte graaft in processtukken voor haar boek over Marietje Kessels. (Foto: Liselotte van leest)

Haar overgrootmoeder was het beste vriendinnetje van Marietje Kessels. Het verhaal van de moord op het 11-jarige meisje uit Tilburg in 1900 kent Liselotte van Leest (36) uit Oisterwijk dan ook al heel haar leven. Haar opa had het erover en ook op school in Oisterwijk werd erover verteld, herinnert ze zich. En nu is Liselotte bezig met een boek over deze meest geruchtmakende moord in Tilburg ooit. Een zaak die nooit is opgelost.

Geschreven door Sandra Kagie

“Ik wil de moord op Marietje oplossen”, zegt Liselotte stellig. “Maar het is gewoon heel lastig”, voegt ze er meteen aan toe. Aanvankelijk valt de verdenking op de schilder en de koster. Niet lang daarna gaat de naam van pastoor Van Zinnicq Bergmann veelvuldig rond. Het bewijs is echter nooit geleverd.

En dat zou Liselotte met haar boek dus graag veranderen. Dit 120 jaar nadat het lichaam van het meisje zwaar verminkt, verkracht en vermoord wordt teruggevonden op de vliering van de Noordhoekkerk in Tilburg.

Verbaasd

Er is al heel veel aandacht geweest voor de zaak. Maar als Liselotte het er met vriendinnen uit Oisterwijk en Tilburg over heeft dan geven zij aan Marietje niet te kennen. “Dat verbaasde me en bracht me eigenlijk op het idee van het boek”, legt ze uit.

De coronacrisis heeft een en ander in een stroomversnelling gebracht. Want als reisjournalist heeft de geboren Oisterwijkse nu tijd over. Binnen een jaar hoopt ze haar boek, een literaire non-fictieroman af te ronden.

Dossiers uitpluizen

Momenteel zit Liselotte met haar neus in de strafdossiers. Bij het Brabants Historisch Informatie Centrum vroeg ze namelijk processtukken op. Negenhonderd pagina’s werden er voor haar ingescand. En die is ze nu aan het uitpluizen. Ze krijgt hierbij onder meer hulp van een forensisch onderzoeker. “Ik wil het wel goed doen”, benadrukt ze.

Wat Liselotte, die cultuurhistoricus is, vooral heel interessant vindt aan de zaak is dat ze nu heel veel leert van het leven in Tilburg in die tijd. “Dit moest gewoon zo zijn, denk ik steeds weer. Want eigenlijk is de zaak altijd heel dicht bij me gebleven. Ook nu ik zelf Brabant voor Amsterdam heb verruild.”

Archieven van het Vaticaan

Haar ultieme doel is nu nog om toegang te krijgen tot de archieven van het Vaticaan. “Is daar bijvoorbeeld iets terug te vinden over het verhaal dat er in 1908 plots twee afgevaardigden van het Vaticaan op de stoep stonden bij de vader van Marietje”, vraagt ze zich af.

De afgevaardigden zouden bevestigd hebben dat de pastoor Marietje om het leven bracht. Maar ze vroegen de familie hierover te zwijgen. Anders zou het slecht aflopen met de muziekinstrumentenfabriek van de vader van Marietje, Mathieu Kessels. Als ze klaar is met het strafdossier, hoopt Liselotte zich vast te kunnen bijten in de stukken uit het Vaticaan.