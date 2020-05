Doden in huis in Made: basisschooljuf en haar man kwamen om bij gezinsdrama

De twee doden in Made die vrijdagmorgen gevonden worden, kwamen om bij een gezinsdrama. Dat meldt de politie na onderzoek. Het gaat om een 47-jarige lerares van groep 7 van basisschool De Stuifhoek en haar man.

De twee trouwden in de zomer van 2019 en woonden nog maar een paar maanden in het huis aan de Hooimijt.

De lerares werkte eerder op basisschool De Lage Weide in Made, de Mariaschool in Langeweg en op een school voor moeilijk lerende kinderen in Den Bosch. Bij De Stuifhoek was ze ook vertrouwenspersoon. Ook was ze actief bij een lokale carnavalsvereniging. Haar man werkte in de bouw.