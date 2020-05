Politie pakt 'witwassers' op met dertig paar schoenen en dure sieraden

Bewijsmateriaal uit het huis (foto: Politie) Papiergeld dat in het huis werd gevonden (foto: Politie) Een van de sieraden die de politie vond in het huis (Foto: Politie) Volgende Vorige 1/3 Bewijsmateriaal uit het huis (foto: Politie)

De politie heeft maandagochtend in Breda een echtpaar opgepakt voor witwassen. De zaak houdt mogelijk verband met drugshandel via de balkan. De verdachten zijn een man van Bosnische afkomst en een Nederlandse vrouw.

Geschreven door Willem-Jan Joachems

Het echtpaar werd volgens de politie 'in alle vroegte' opgepakt in een huis aan de Oleanderstraat in Breda. Agenten doorzochten hun huis en vonden een geldbedrag van enkele duizenden euro's. Ook vonden ze dure designerkleding waaronder meer dan 30 paar schoenen en dure sieraden, zoals luxe horloges.

De politie kwam het tweetal in 2018 op het spoor. Het viel op dat ze een luxueus leven leidden met onder meer dure auto's. Kortom: veel bezittingen zonder dat er een duidelijke inkomstenbron tegenover stond. Toen de politie genoeg bewijs had, volgde op 9 juli 2019 een reeks invallen in verschillende landen. Twintig panden viel de politie binnen, in België, Bosnië, Spanje en Slovenië.

Ook in Breda werden diverse adressen bezocht. Een winkelpand aan de Haagdijk en het huis aan de Oleanderstraat in de Bredase wijk Tuinzigt viel de politie ook al binnen. Maar het echtpaar was toen op vakantie. Binnen vonden agenten 'veel bewijs', zoals (eigendoms-)aktes, bonnen en gegevensdragers. Daar ging de recherche verder mee speuren.

Nadat het stel terug was van hun vakantie sprak de politie een paar keer met ze. Uiteindelijk was er genoeg belastend materiaal voor een arrestatie. Die volgde maandagochtend.

