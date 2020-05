Gemeente Breda steunt plan voor oefendag horeca: 'Den Haag moet het als een kans zien'

Het terras aan de Bredase Haven in betere tijden (foto: Henk Voermans).

De gemeente Breda steunt de ondernemers in haar stad die op 25 mei een oefendag voor de horeca willen houden. Deze dag moet een test zijn voor heel Nederland voor als de cafés en restaurants op 1 juni gedeeltelijk weer open mogen. "Het is heel verstandig om te kijken of wat je aan de tekentafel hebt bedacht ook klopt", zo zegt wethouder Boaz Adank van economische zaken.

Geschreven door Ronald Strater

De verwachting is dat premier Rutte dinsdagavond meer duidelijkheid geeft over de koers die de horecaondernemers moeten varen om hun kroegen, terrassen en restaurants op 1 juni op een goede wijze weer te openen. Het is voor hen vooral spannend aan welke richtlijnen ze moeten voldoen. In Breda vindt de horeca dat het nodig is om het protocol te testen en wil daarom op 25 mei een oefendag houden.

Een plan waar de rest van Nederland dan van kan profiteren en dat wordt ondersteunt door gemeente Breda. "Ik denk dat goed is om een oefendag te houden", zegt wethouder Adank. "Het is heel verstandig om te kijken of we geen dingen hebben gemist. Dat is goed voor de politie, de brandweer, de horecaondernemers, de toezichthouders en de consument. Daar staan wij als gemeente zeker achter."

Een kans, geen bedreiging

Adank hoopt dat de regering in Den Haag meegaat in het plan van de Bredase horeca voor de oefendag op maandag 25 mei. "Wij gaan er als gemeente helaas zelf niet over", zo zegt hij. "Ook wij zijn hierin afhankelijk van het Rijk. Maar ik hoop dat ze de komende dagen verstandige besluiten nemen, voor de horeca en ook voor andere sectoren."

"Ik wil de horecaondernemers geen valse hoop geven, maar wat Breda nu doet is wel een mooi aanbod. In Den Haag moeten ze dit als een kans zien en niet als een bedreiging. Premier Rutte zei in het debat dat er ruimte was voor experimenteren, nou hier is de kans."