'Honderd is hetzelfde als nul', Brabanthallen willen versoepeling 100 mensen-maatregel

Jeroen Dona Brabanthallen (foto: Jan Peels)

"Honderd is voor ons hetzelfde als nul", zegt directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen. "Er is hier zoveel ruimte dat we makkelijk op een veilige manier duizend mensen kunnen ontvangen."

Geschreven door Jan Peels

Jeroen loopt door de gigantische lege hallen van het congres- en evenementencentrum in Den Bosch. Hij verdwijnt als een klein poppetje in de enorme ruimtes. "We hebben verschillende opstellingen gemaakt, om te laten zien dat we met gemak enkele honderden of wel duizend mensen op anderhalve meter van elkaar kunnen ontvangen", vertelt hij.

Theaterzaal

In een van de hallen staan honderden klapstoeltjes, zoals je die in theaters ziet. Ze staan telkens met drie stoeltjes bij elkaar en aan alle kanten is er ruim anderhalve meter ruimte. "Het voldoet aan de anderhalvemetermaatregel en hier kan je concerten en voorstellingen geven voor meer dan honderd mensen", licht Jeroen toe.

Onrendabel

Ronald Litsenburg organiseert in september het Spoedeisende Hulp-congres voor artsen, verpleegkundigen, medische hulpverleners. Hij hoopt dat tegen die tijd er weer meer mensen toegestaan zijn. "Een congres voor honderd mensen is onrendabel", vindt Litsenburg.

Precies van Rutte wil

Volgens Dona wil de premier dat de branche ondernemend en creatief is en ook maatwerk levert. "Wij voldoen aan al de facetten die Rutte wil, maar geef ons wel de mogelijkheid om meer deelnemers te ontvangen. Honderd mensen staat in een locatie als deze gelijk aan nul", aldus de directeur van de Brabanthallen.

