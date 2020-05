Drugslab Zwingelspaan: cel geëist tegen laboranten, verhuurder vrijuit

De loods met het lab (middelste witte dakrand) vanaf de Tonsedijk gezien Politie-afzetting op de dag van de inval Brandblussers in een van de twee labruimtes luchtzuivering in de kookruimte (foto's: Willem-Jan Joachems) Volgende Vorige 1/7

Het was één van de meest professionele en best georganiseerde drugslabs die de afgelopen jaren zijn gevonden in Brabant: het speedlab in Zwingelspaan. Dinsdag stonden de verdachten voor de rechtbank in Breda. De officier van justitie eiste tot 42 maanden cel.

Het drugslab werd vorig jaar zomer opgerold. Het was nog maar net in werking en verstopt in de afgeschermde ruimte van een loods aan de Tonsedijk in Zwingelspaan, in de gemeente Moerdijk.

De politie had de mannen al een tijdje in het vizier. Toen de verdachten er bezig waren, sloeg het arrestatieteam toe en forceerden agenten met een shovel de deur. Een arrestatieteam kon drie mannen op heterdaad betrappen terwijl ze in het lab waren. Het OM beschouwt ze als uitvoerders.

Vader en zoon

Het ging om een Tilburgse vader (58) en zoon (30). De politie denkt dat zij drugs hebben gemaakt. Daarom eiste de officier van justitie 42 maanden cel tegen ieder van ze. Beide mannen weigerden er iets over te zeggen.

Een loodgieter uit Den Haag (55) hoorde diezelfde straf tegen zich eisen. Zelf zegt hij dat hij alleen daar was voor het bouwen van een koelcel. Hij zei niks te hebben meegekregen van het lab.

Carpoolplaats

Een klusser uit Helvoirt (31) had er volgens de politie ook mee te maken. Hij vervoerde de uitvoerders in zijn bestelbus van én naar het lab, vanaf de carpoolplaats langs de A17 bij Zevenbergen. En hij vervoerde spullen, zoals thermometers en lege tonnetjes. Hij moet 30 maanden de cel in als het aan het OM ligt.

De eigenaar van de loods (33) verscheen ook voor de rechter. Zijn rol was zeer beperkt volgens de politie. Hij verhuurde de loods alleen en deed niet mee aan de drugsproductie. Er werd dan ook vrijspraak geëist.

Zijn loods is afgelopen november door de gemeente Moerdijk voor een jaar gesloten, maar dat is intussen ongedaan gemaakt. Want de eigenaar ging failliet door alle juridische perikelen en daarna raakte hij het hele gebouw kwijt.

In het lab stonden twee enorme ketels van ieder duizend liter. Toen de politie binnen viel waren er waren twee kookprocessen bezig. Opvallend was de goede en relatief veilige installatie van de apparatuur. Er stonden zelfs brandblussers en er was goeie luchtzuivering.

Olie

Grondstof werd in een reactieketel omgezet in een belangrijke basisstof (bmk) voor amfetamine. En in een andere reactieketel werd van die basisstof weer amfetamineolie gemaakt.

Er stond een paar duizend liter aan chemische stoffen zoals fosforzuur en formamide.

Criminelen op de achtergrond

Tijdens de rechtszaak bleek dat de verdachten geen 'grote jongens' zijn. Ze hebben ook geen verleden met drugsproductie.

Duidelijk is wel dat er meer mensen betrokken waren bij het lab. Zo was er een schimmige opdrachtgever die buiten beeld bleef en met wie een paar verdachten alleen contact hadden via de berichtendienst Telegram. Over hem wilde niemand van de verdachten wat zeggen.

En er was nog een man die de loods huurde. Na de inval kon niemand meer contact met hem krijgen.

Wat de politie deed om deze twee personen op te sporen is onbekend. Mogelijk loopt er nog onderzoek.

Ook bleek op de zitting dat er een spoor loopt naar een andere geruchtmakende zaak. In juni 2019 vond de politie in het Gelderse Voorthuizen een megaopslag met 45.000 liter drugsafval. De vader en zoon uit Tilburg zijn daar ook gezien terwijl ze bezig waren met transport van chemicaliën, volgens de officier van justitie. Welke link precies, is niet duidelijk.

De advocaten vroegen allemaal om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank doet op zijn vroegst uitspraak op 16 juni.