Drie verdachten aangehouden in witwasonderzoek, doorzoekingen in Oss en Berghem

Onderzoek in Oss. (Foto: SQ Vision / Gabor Heeres)

De politie heeft dinsdag in Oss en Berghem drie verdachten aangehouden in een witwasonderzoek. Er wordt onderzoek gedaan op meerdere plekken. Waar precies, maakt de politie nog niet bekend. De doorzoekingen zijn volgens een woordvoerder nog in volle gang.

Sandra Kagie Geschreven door

“We zijn op zoek naar bewijs. Je moet dan denken aan administratie en contant geld”, legt een politiewoordvoerder uit. Behalve doorzoekingen in huizen in Oss en Berghem met daarbij bedrijven, worden dinsdag ook auto’s doorzocht.

Later dinsdag verwacht de politie met meer informatie te komen over de resultaten van de doorzoekingen.

Staat los van Operatie Alfa

Het onderzoek van dinsdag staat volgens de politie los van Operatie Alfa. Het onderzoek naar het crimineel familienetwerk rond Martien R. In dit onderzoek werd maandag een van de meest gezochte criminelen van Brabant, Toon R., opgepakt.