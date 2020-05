Basisschoolleerlingen vanaf 8 juni weer heel de week in de klas en dat levert gemengde gevoelens op

Scholen zijn weer open

Het gaat goed in het basisonderwijs en dus gaan de leerlingen vanaf 8 juni weer hele dagen naar school. Dat melden de NOS en De Telegraaf dinsdagmiddag.

Janneke Bosch Geschreven door

Voor Peter Tijs van scholenkoepel SKPO in de regio Eindhoven kan het niet snel genoeg gaan. “Ik ben heel blij dat de scholen weer volledig opengaan. Al onze scholen zijn er klaar voor”, zegt hij. Maar het had wat hem betreft wel wat sneller gekund: “Ik had gehoopt dat het per 2 juni al kon.”

Bepaald niet zo enthousiast is Arnoud Wever van scholenkoepel PCPO in de regio Breda: “We hebben net een heel nieuw systeem opgezet, het draait vanaf 11 mei. We hebben de hele zaak georganiseerd, bewegwijzerd, beplakt. En waarvoor? Voor drie weken. Wat mij betreft gaan we rustig zo door tot aan de zomervakantie.”

Ontwikkeling van het kind

Dat is ook het best voor de kinderen, denkt Wever. Bij ‘zijn’ scholen draaien nu elke dag halve klassen. “Dan heb je goed de tijd om te analyseren hoe het gaat met de kinderen. Sociaal-emotioneel, maar ook wat de voortgang is geweest tijdens het afstandsonderwijs.” Daar zou hij het liefst mee doorgaan. “Daar zijn we nog wel een paar weken mee bezig. En dan is het wel handig als we gewoon ons werk kunnen doen.”

Tijs denkt daar anders over. Hij gaat het liefst zo snel mogelijk terug naar een zo ‘normaal mogelijke’ situatie. “De bottomline is dat we teruggaan naar een situatie die normaal is. Voor de ontwikkeling van het kind is dat het best.”

Coronamaatregelen

Voor het inpassen van coronamaatregelen op scholen die weer volledig open zijn, is hij niet bang: “We zien nu grote discipline bij ouders. Iedereen werkt gewoon mee, dus dat kunnen we managen. Wisselende ingangen, wisselende tijdstippen, dat organiseren we wel.”

Op dit moment gaan de meeste leerlingen 2 hele dagen naar school. De andere dagen is het de bedoeling dat ze thuis onderwijs krijgen. Het was de eerste stap nadat de scholen 16 maart gesloten werden. Na bijna twee maanden gingen de deuren 11 mei weer open.

Wanneer de basisscholen helemaal open zouden gaan, was nog onduidelijk. Nu is dus bekend dat het 8 juni wordt.

Middelbare scholen

Middelbare scholen kunnen waarschijnlijk vanaf 2 juni weer open. Wel met beperkende maatregelen. Zo mogen de leerlingen niet bij de kluisjes komen en houden ze geen pauze mee op school.

