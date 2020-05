In kleine stapjes naar meer versoepeling: dit verandert er na 1 juni

Wachten op privacy instellingen... Bij Luzac Eindhoven krijgen leerlingen examentraining natuurkunde (foto: archief). Volgende Vorige 1/2 Samenvatting van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

We zijn goed bezig maar we blijven kleine stapjes naar versoepeling zetten, geen grote. Dat was de boodschap van het kabinet tijdens de persconferentie dinsdagavond. Zo zien die kleine stapjes er voor de komende tijd uit:

Bezoekregeling

Vanaf 25 mei: bezoek op alle locaties van verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg die er klaar voor zijn. Het gaat om locaties waar geen corona heerst en die maatregelen hebben getroffen. Er mag maar één, vaste bezoeker per bewoner komen.

Vanaf 15 juni: bezoek op alle locaties waar geen corona heerst. Nog steeds maar één vaste bezoeker.

Groepen

Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren.

In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal dertig mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel op anderhalve meter afstand van elkaar.

Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers anderhalve meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca

Vanaf 1 juni twaalf uur terrassen weer open.

Binnen tot dertig personen, op anderhalve meter en aan een tafeltje .

Mensen uit één huishouden hoeven niet op anderhalve meter van elkaar

Reserveren en een gezondheidscheck verplicht.

Bioscopen, theaters

Vanaf 1 juni om twaalf uur open.

Maximum van dertig mensen per zaal, exclusief personeel .

Vooraf reserveren en een gezondheidscheck.

Iedereen houdt anderhalve meter afstand tot elkaar.

Musea

Vanaf 1 juni om twaalf uur open.

Vooraf kaartjes kopen en een gezondheidscheck.

Maximale aantal bezoekers is afhankelijk van het gebouw.

Ook hier geldt anderhalve meter afstand.

Openbaar vervoer

Vanaf 1 juni op veertig procent van de capaciteit.

Alleen noodzakelijke reizen.

Voor reizigers van 13 jaar en ouder is een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons. Daar houdt iedereen anderhalve meter afstand tot anderen. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Middelbare scholen

Vanaf 2 juni weer open.

Leerlingen op anderhalve meter afstand van elkaar. Hierdoor kunnen niet alle leerlingen tegelijk op school zijn.

Leerlingen komen op de fiets of te voet, niet in het openbaar vervoer. Eventueel wordt er speciaal vervoer door de school geregeld.

Ook het voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Ook hier geldt anderhalve meter afstand.

Basisschool, BSO

Vanaf 8 juni helemaal open, tenzij uit de lopende onderzoeken blijkt dat het onverantwoord is.

De buitenschoolse opvang ook per 8 juni weer open. Daarmee stopt de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage vergoedt.

Mbo, hbo en universiteiten

Vanaf 15 juni weer open.

Lessen zo gepland dat leerlingen en studenten niet in de spits hoeven te reizen.

Sneller testen

Vanaf juni kan iedereen zelf een afspraak bij de GGD maken voor een test, zonder tussenkomst van een arts .

Er komt een speciaal telefoonnummer voor direct contact met de GGD.

Verder blijven regels als thuis blijven bij klachten, thuis werken, hoesten en niezen in elleboog en handen vaak wassen blijven van kracht.