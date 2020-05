Medewerker nertsenfokkerij besmet met corona door nerts

Nertsenhouders beleven zware tijden (foto: NFE).

Voor het eerst is in ons land COVID-19 vastgesteld bij een mens, waarbij het virus door een dier is overgebracht. De patiënt, een medewerker van een nertsenfokkerij in Zuidoost-Brabant, is besmet door één van zijn pelsdieren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit dinsdagavond laat bekend gemaakt en laat ook weten dat de werknemer hersteld is.

De besmetting heeft zich voorgedaan op één van de vijf pelsdierenhouderijen in Zuidoost-Brabant waar het coronavirus de afgelopen weken is opgedoken. De medewerker die besmet raakte, begaf zich tussen de nertsen toen nog niet bekend was dat het virus daar rondwaarde. Evenmin was toen al het advies gegeven om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Vrees bewaarheid

Vorige maand maakte het ministerie van Landbouw melding van ziekte- en sterfgevallen onder nertsen bij twee fokkerijen in Milheeze en Beek en Donk. Ze waren besmet door een aantal medewerkers van deze nertsenfarms, zo werd gesteld. Andersom, waarbij pelsdieren dus mensen ziek konden maken, werd tot dinsdag gevreesd, maar nog niet aangetoond.

Afgelopen vrijdag werd wel bekend dat drie katten op een met corona besmette nertsenhouderij in Milheeze ziek waren geworden. Verder moest, elders in het land, een hond worden geëuthanaseerd, onder meer omdat het dier het coronavirus had opgelopen.

Diepgravend onderzoek

Direct na de eerste besmetting op een van de vijf nertsenhouderijen is een groot aantal instanties begonnen met een diepgravend onderzoek, zowel binnen als buiten de stallen. Hieruit is nu ook naar voren gekomen dat nertsen COVID-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Harro de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreken van een besmettelijke dierziekte en hebben daarom een aantal extra maatregelen aangekondigd..

Zo worden alle nertsenbedrijven verplicht op antistoffen bij de dieren gescreend en geldt met onmiddellijke ingang een bezoekersverbod in stallen van besmette bedrijven. Verder is de meldplicht, bij symptomen die op besmetting met COVID-19 kunnen wijzen, uitgebreid. Eerder was al de maatregel genomen dat de dieren en de mest een besmette nertsenfarm niet mogen verlaten. Desgevraagd liet minister Schouten aan het NOS Journaal weten dat het 'vooralsnog niet nodig is om besmette nertsenbedrijven te ruimen.'

Ook kans door besmetting kat?

Schouten en De Jonge gaan dus uit van besmetting door een nerts, maar om alles uit te sluiten worden ook besmette mensen uit de omgeving van het bedrijf waar de werknemer ziek is geworden, onderzocht. Verder wordt niet uitgesloten dat een kat het virus kan hebben overgebracht, al is die kans volgens het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 'heel klein'. De nieuwe onderzoeksresultaten doen niets af aan een ander standpunt van het RIVM, dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is.

Minister Schouten: "Deze nieuwe onderzoeksresultaten hebben een grote impact op zowel de eigenaren, families en medewerkers van nertsenbedrijven als op de lokale gemeenschappen. Ik heb daarom nauw contact hierover met al deze betrokken partijen."