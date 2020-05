Verkeersdrukte neemt steeds sneller toe, files zijn bijna terug

Foto: Pixabay

De verkeersdrukte op de Brabantse snelwegen neemt in een steeds hoger tempo toe. De situatie is inmiddels zo dat er ieder moment weer files kunnen ontstaan, zo blijkt uit een analyse van Omroep Brabant. De verkeersdrukte ligt nu op 89 procent van de drukte voor de coronacrisis. Bij 90 procent verwachten de deskundigen weer files.

Wim Heesterbeek

Omroep Brabant volgt tijdens deze coronacrisis de verkeersdrukte met data van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). We kijken naar vier belangrijke snelwegen in onze provincie:

de A50 richting Oss,

de A16 richting Breda

de A58 tussen Tilburg en Breda

de A2 van Den Bosch naar Eindhoven

Vorige week bleek de verkeersintensiteit op een dinsdag 81 procent te zijn, een stijging van 6 procent in twee weken tijd. Nu zien we een stijging van 8 procent in één week. Op het rustigste moment tijdens de crisis reed er 58 procent van het verkeer.

Sneller files dan gedacht

Volgens verschillende verkeersdeskundigen is 90 procent van de oorspronkelijke verkeersdrukte een breekpunt: dan ontstaan er weer files. Verkeersdeskundige Ruud Hornman van de Breda University of Applied Sciences rekende eerder uit dat er waarschijnlijk halverwege juni weer files gaan ontstaan. Dat punt lijkt echter nu al, op één procent na, bereikt te zijn.

In onderstaande grafiek zie je het verloop van de drukte. Uiterst links is de situatie voor de coronacrisis zichtbaar. Het laagste punt werd bereikt op 24 maart. Te zien is dat de stijging steeds sneller gaat.

Thuiswerken

Volgens Hornman is er een manier om aan de files te ontkomen: meer thuiswerken. "Ik roep dat al heel lang, maar kreeg iedereen over me heen. Ik was de idioot die zelf zeker geen auto had, terwijl we nu hebben bewezen dat het dus wel kan."

De vraag is of het tij met de huidige toename van drukte op de wegen nog te keren is.