Het best bewaarde geheim van Helmond wordt uit de schaduw gehaald: herkansing voor Lucas Gassel

De tentoonstelling is vanaf 1 juni weer te bezoeken (foto: Dave van Hout Fotografie).

De overzichtstentoonstelling van Helmonds bekendste kunstenaar, Lucas Gassel, wordt tot en met eind augustus verlengd. Vanaf 1 juni zijn de werken weer te bewonderen, uiteraard met de nodige maatregelen.

Het was lange tijd onduidelijk of het werk van de zestiende eeuwse schilder nog wel bezocht zou kunnen worden. De meeste schilderijen zijn namelijk in bruikleen en de afspraken liepen af. Inmiddels is met bijna alle eigenaren afgesproken dat de werken tot en met 30 augustus mogen blijven hangen.

'Uit de schaduw in de schaduw'

Een overwinning voor het museum. "We zijn verheugd dat de tentoonstelling van Lucas Gassel eindelijk weer te zien is. We hebben jaren aan deze expositie gewerkt", vertelt directeur Marianne Splint. De tentoonstelling was met enkele tonnen de duurste expositie ooit van het museum, maar was bijna voor niemand te zien geweest.

Op 10 maart opende de expositie, om vier dagen later weer de deuren te sluiten vanwege de coronamaatregelen. "Dat was echt heel wrang", vertelt de directeur. "We wilden de kunstenaar Lucas Gassel uit de schaduw halen, maar hij verdween er weer heel snel in. De tentoonstelling leek even het best bewaarde geheim van Helmond te worden."

Maximum aantal bezoekers

Toch is niet alleen maar hosanna. De tijdelijke sluiting heeft ook financiële gevolgen voor het museum. "De maanden die we gesloten zijn, beschouwen we als verloren, die kunnen we niet inhalen." Hoe groot de schadepost is, is nog onduidelijk. Directe problemen zijn er niet omdat het museum onderdeel uitmaakt van de gemeente.

Het Helmondse museum heeft, net als andere musea, maatregelen genomen om bezoekers weer op een verantwoorde manier toe te kunnen laten. Zo worden mensen druppelsgewijs toegelaten in het museum en moeten bezoekers vooraf een tijdslot reserveren via de website. Er worden maximaal zestig bezoekers tegelijk binnengelaten.

Bekijk hier de video die we eerder maakten van de Lucas Gassel-tentoonstelling zonder bezoekers.

