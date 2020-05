Mogelijke besmetting van nerts op mens 'geen grote verrassing'

Archieffoto: ANP

De mogelijke besmetting van nerts op mens is voor zover bekend wereldwijd het eerste geval sinds de oorspronkelijke besmettingen van dier op mens in China. Dat zegt Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwdieren aan de Universiteit Utrecht. Voor hem kwam het nieuws van minister Schouten van dinsdagavond dat dit waarschijnlijk ook op een Brabantse nertsenfokkerij is gebeurd, niet als een grote verrassing.

"Voor ons is het niet zorgwekkender dan twee weken geleden toen het virus bij twee nertsenfokkerijen werd vastgesteld. We wisten al dat het virus in de stal in de lucht was. Deze besmetting past in dat plaatje", vertelt Stegeman tegen de NOS.

De hoogleraar doet onderzoek naar het coronavirus op nertsenfokkerijen. Hij benadrukt dat de kans van besmetting door een dier klein is.

Katten wel, boerderijdieren niet

Uit onderzoek is wel gebleken dat katten, in tegenstelling tot honden, het virus op andere katten kunnen overdragen. "We weten dat ze geïnfecteerd kunnen worden. Honden moeilijker dan katten, maar het aantal bevestigde gevallen onder katten is wereldwijd nog steeds beperkt."

Onder boerderijdieren komt het virus niet voor. Daar wordt volop onderzoek naar gedaan. Het is niet gelukt om koeien, schapen en kippen te infecteren. Fretten zijn, net als nertsen wel makkelijk te besmetten.

'Niet vergelijkbaar met Q-koorts'

Het ruimen van dieren op nertsenfokkerijen waar corona is vastgesteld is volgens Stegeman nu niet aan de orde. "Je kunt het coronavirus niet vergelijken met bijvoorbeeld Q-koorts. Dat was een enorm resistente bacterie. Dit virus kan hooguit een paar uur overleven buiten de gastheer en we konden het niet aantonen buiten de muren van de fokkerij."

