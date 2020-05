Wegen naar Galderse Meren en Asterdplas vanwege drukte afgesloten

De gemeente Breda liet donderdagmiddag geen mensen meer toe tot de Galderse Meren. Het was te druk en de parkeerplaatsen waren vol. Rond vier uur 's middags werden de wegen rond de plas weer vrijgegeven.

Asterdplas als alternatief

De gemeente Breda heeft een speciaal WhatsApp-nummer (06 11709015) waarop mensen na kunnen vragen hoe druk het bij de recreatieplas is. "Dat nummer was vorig jaar ook al actief in de zomer, maar nu zetten we het eerder in het jaar in", legt een woordvoerder uit.