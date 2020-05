Verdachte (35) bekent aanranding van twee meiden in Hulsel en Casteren

De aanrandingen gebeurde in beide gevallen in de buurt van zo'n huisje (foto: Omroep Brabant).

De 35-jarige man uit Diessen die donderdag werd aangehouden omdat hij twee meiden van 13 en 18 in Hulsel en Casteren zou hebben aangerand, heeft bekend. Hij blijft in elk geval nog veertien dagen vastzitten. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag bepaald.

Sandra Kagie Geschreven door

Behalve van de twee aanrandingen in Hulsel en Casteren werd de man ook verdacht van twee pogingen tot aanranding in Reusel en Bladel. In deze zaken heeft de man volgens de persofficier toegegeven dat hij achter de vrouwen is aangereden. "Hij heeft hier vooral heel eng gedrag vertoond", zegt de persofficier. "Dat heeft hij toegegeven, maar juridisch gezien levert dit geen strafbaar feit op."

De verdachte meldde zichzelf donderdagochtend op het politiebureau in Eersel. Hij werd meteen aangehouden en verhoord. De persofficier noemt het vrijdag vooral geruststellend dat is gebleken dat het in de vier zaken om dezelfde verdachte gaat. "En die zit nu dus binnen", zegt ze.

Vastgebonden

Het 18-jarige slachtoffer werd op woensdagavond 25 maart iets na zes uur aangerand op de Wagenbroeken in Casteren. Zij werd lastiggevallen tijdens het hardlopen. Anderhalve maand later, op vrijdagmiddag 15 mei, werd op de Molendijk in Hulsel een 13-jarig meisje aangerand. De dader trok haar ter hoogte van de schuilhut op die weg mee de bosjes in.

Hij nam het meisje mee naar een vennetje, zo’n vijftig meter verderop, bond haar vast en randde haar aan. Twee voorbijgangers hoorden het meisje gillen en schoten haar te hulp. De dader ging er eerst te voet en daarna in een auto vandoor. De beide voorbijgangers bekommerden zich om het jonge slachtoffer en belden de politie.

Auto gevonden

De auto waarin de verdachte was gezien is gevonden en in beslag genomen voor verder onderzoek, zo liet de politie donderdag weten. Ook werd het huis van de verdachte donderdag doorzocht.