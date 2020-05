Droom van Kim Verstappen komt uit: ze is de nieuwe Miss Gay Holland

Kim is totaal verrast wanneer ze thuis te horen krijgt dat ze nieuwe Miss Gay Holland is.

De titel Miss Gay Holland blijft in Brabant. Kim Verstappen uit Den Bosch is namelijk uitgeroepen tot opvolger van Jo-enny Simonis uit Dussen. Kim werd rond middernacht thuis verrast door haar voorganger en kon het amper geloven. “Maar je hebt het verdiend”, vertelde Jo-enny bij het brengen van het nieuws.

De ‘oude’ Miss Gay Holland was dubbel trots. Opnieuw komt de winnaar namelijk uit Brabant en weer is het een transgender, die is uitgeroepen tot boegbeeld.

'Mooi verjaardagscadeau'

Terwijl Kim van verbazing amper iets kon uitbrengen, vertelde Jo-enny dat de uitreiking niet op een beter moment kon komen. De Bossche staat namelijk voor een borstvergrotingsoperatie en is bovendien bijna jarig. “Een mooier verjaardagscadeau kun je niet hebben”, aldus Jo-enny.

Het bijbehorende kroontje en sjerp konden nog niet overhandigd worden en er waren evenmin mensen in de buurt om de winnares toe te juichen. Uiteraard vanwege de coronamaatregelen. Kim kreeg wel bloemen en was er heel blij mee. Bovendien werd, ook op gepaste afstand, een fles ontkurkt. De officiële huldiging vindt later plaats wanneer dat verantwoord is. Ook de verkiezing was anders dan gebruikelijk, die verliep online.

Veel bonnen

Kim weet wat ze, behalve aandacht, aan prijzen kan verwachten: een waardebon van honderd euro in de kapsalon van Jo-enny, een dinerbon en als vanzelfsprekend een oorkonde. Bovendien ‘klapte’, volgens Jo-enny, heel Facebook op het moment dat wereldkundig werd dat de Bossche de nieuwe Miss Gay Holland zou worden. De bekendmaking was namelijk live te volgen.

De 23-jarige Kim heette twee jaar geleden nog Wim. Sindsdien zit de transseksueel in transitie. Ze aasde echt op de titel Miss Gay Holland. "Met die titel kan ik meer bereiken dan ik nu doe. Ik kan dan een groter publiek bereiken", zei ze onlangs tegen Omroep Brabant. Kim zet zich in voor de belangen van gays in COC Nederland, belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, en de regenboogwerkgroep van de gemeente Den Bosch.

'Meer zichtbaar'

De uitverkiezing van Miss Gay Holland is een initiatief van de Stichting PinkPromiss. Deze organisatie wil de homogemeenschap meer zichtbaar te maken en ontmoetingsplekken creëren voor de LHBTI-gemeenschap, waartoe onder anderen homoseksuelen, transgenders en bi-sexuele mannen en vrouwen vallen.

