Tientallen demonstreren tegen coronaregels en niet iedereen is daarvan gecharmeerd: 'Koppige mensen'

Protest tegen coronamaatregels (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision).

Zeker dertig mensen protesteren zaterdag in Eindhoven tegen de coronamaatregelen, of zoals ze zelf zeggen: tegen de lockdown. Ze staan met protestborden in een speciaal ingericht vak. Op die borden staan teksten als: 'Stop de Lockdown' en 'Stop de Ophokplicht'. De demonstratie verloopt rustig.

Nog voordat de actievoerders in Eindhoven arriveerden, was een van hen al aangehouden. Dat gebeurde in Limburg waar een deel van de demonstranten vandaan komen. Volgens de politie maakte deze man schuldig aan opruiend gedrag en beledigingen.

De deelnemers komen vooral uit Brabant en Limburg en enkelen omhelsden elkaar of maakten een dansje. Anderen gaven elkaar een hand. Ook loopt er iemand rond met een papier waarop staat: 'Staatszender NOS beschermt u tegen de realiteit'. De politie kijkt toe en heeft nog niet hoeven in te grijpen.

Gemeente gaf toestemming

De gemeente Eindhoven gaf toestemming voor de demonstratie van de actiegroep 'Democratie van het Volk' op het 18 Septemberplein, vlakbij het Centraal Station in Eindhoven. Het protest is een opmaat naar een grotere manifestatie tegen de lockdown, op 30 mei in Den Haag.

Een paar weken geleden bedreigden demonstranten van die groep een verzorgingshuis in Best, omdat een bejaarde vrouw haar man die daar woont niet mocht bezoeken. Dat berustte volgens de actiegroep ‘op een misverstand’.

'Bijna een normale zaterdag'

Om toestemming te krijgen voor het protest van zaterdag, moest de actiegroep beloven dat ze de coronaregels zal opvolgen en dus onder meer anderhalve meter afstand in acht neemt. Volgens onze verslaggever Jos Verkuijlen houdt niet iedereen zich daaraan. "Sommigen wel, anderen niet. Maar dat geldt ook voor het winkelend publiek eromheen."

Verkuijlen constateert dat het qua drukte in de binnenstad 'bijna weer een normale zaterdag is'. Veel mensen blijven even kijken bij de demonstratie en niet iedereen is ervan gecharmeerd. Een omstander zegt: "Waardeloos. De berichten liegen er niet om, over de hele wereld niet. Dit zijn koppige mensen!"

Een ander noemt het 'niet verstandig'. "Je moet niet met een groep bij elkaar komen."

