Demonstratie tegen coronaregels, maar de actievoerders moeten zich wel aan die regels houden

De actiegroep 'Democratie van het Volk' wil zaterdag in Eindhoven demonstreren tegen de lockdown. De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor de demonstratie op het 18 Septemberplein.

Democratie van het Volk meldde zich eerder al eens in Brabant. Een paar weken geleden bedreigden demonstranten een verzorgingshuis in Best, omdat een bejaarde vrouw haar man die daar woont niet mocht bezoeken. Dat berustte volgens de actiegroep ‘op een misverstand’.