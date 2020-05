Anke gaat op wolvenjacht, roofdier duidelijk te zien op nieuwe beelden

Het had zo een scene uit een spannende film kunnen zijn. Anke Usleeber ging zondagnacht op wolvenjacht door de weilanden in de polder tussen Bokhoven en Haarsteeg. “Ik hoorde dat hij in de buurt was. Ik werd er zó onrustig van, dus ik dacht: ik ga kijken.”

De wolf vangen of doden is niet het doel, zegt Anke. “Ik hoef hem niet zo nodig te vangen. Als hij mijn beesten en die van de mensen hier in de buurt maar met rust laat.” Anke heeft twee paarden en een pony, schapen en kippen. “Voor die paarden ben ik niet zo bang, maar voor de pony al wat meer. En voor mijn schapen en kippen.”

Dus toen ze hoorde dat er een wolf in de buurt zou zijn, ging ze op pad. “Vooral om hem even met mijn eigen ogen te zien en op de hoogte te blijven. En als hij zich zo gestoord voelt dat hij besluit een andere kant op te gaan, dan graag. Ik heb hem liever niet in mijn achtertuin.”

We zagen hem door een weiland lopen. Dat is toch wel imposant.

Zo dachten meer mensen in de omgeving erover. Onderweg kwam ze nog meer ‘wolvenjagers’ tegen. Achter elkaar aan reden ze door de polder. Tot daar ineens die wolf was. “We zagen hem ineens door het weiland lopen, in het licht van de koplampen. Dat is toch wel imposant.” Lang duurde de ontmoeting niet. “Op een gegeven moment verdween hij een sloot in. Ik hoop heel hard dat hij besloten heeft een andere kant op te gaan.”

Het gebeurde allemaal om de hoek bij Rick van Grinsven. Hij is hobbyboer en heeft een paar schapen op zijn stukje land. Op een filmpje dat hij kreeg doorgestuurd, zagen Rick en zijn vrouw dat de wolf vlak in de buurt moest zijn. Dus toen zijn vrouw de wolvenjagers langs zag komen, is ze bij een van hen ingestapt. "Ze reden de hoek om en binnen een paar minuten zagen ze die wolf al", vertelt Rick. "Dat was hier 150 meter van ons perceel vandaan."

Het filmpje dat Rick kreeg, waarop de wolf duidelijk is te zien:

Ook Rick maakt zich zorgen om zijn schapen. Omdat hij agrarische grond heeft, mag hij er naar eigen zeggen van de provincie alleen een schuilstal op zetten voor de schapen. Die stal kan dus niet dicht. "Ik heb er nu zelf maar provisorisch een deur voor gezet," zegt hij, "dan kunnen de schapen 's nachts achter slot en grendel."

Of de wolf na zoveel aandacht ander gebied op zoekt, moet nog blijken. Anke is in ieder geval best bereid er nog eens op uit te gaan. “Als ik nou te horen krijg dat hij weer hier in de weilanden loopt, zou ik zomaar weer een rondje kunnen maken.”

