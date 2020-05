Claire stond oog in oog met een wolf en dat vond ze best spannend

Wolf gespot in de buurt bij Haarsteeg

Nietsvermoedend was Claire met haar vader onderweg van haar werk in Den Bosch naar huis in Haarsteeg, toen ze zondagavond ineens oog in oog stonden met de wolf die in het gebied rondloopt. Ze vond het een mooie ervaring, maar ook een beetje eng.

“Ik dacht eerst dat het een hond was", vertelt Claire. Maar het was geen hond, het was de wolf die menig schapenhouder en hobbyboer in de regio al nachten wakker houdt. “We reden over de dijk,” vertelt Claire Huijbregts (18), “toen we ineens die wolf daar zagen staan.” Het tweetal stopte de auto en ze stapten uit. Claire maakte een filmpje van de ontmoeting. “Hij was heel lichtbruin,” herinnert ze zich.

'Eigenaar van de schapen gewaarschuwd'

Niet ver bij de wolf uit de buurt zagen Claire en haar vader schapen staan. “We hebben de eigenaar gewaarschuwd”, vertelt ze. “En ook mensen in de buurt die hertjes hebben, hebben we verteld dat we de wolf hadden gezien.”

Het filmpje dat Claire maakte van de wolf in de buurt van Haarsteeg wordt veel gedeeld door boeren in de buurt. Het zorgde zelfs voor een zoektocht naar de wolf die zondagavond laat nog op touw werd gezet. Claire is ervan onder de indruk. “Ja, dat had ik niet verwacht!”

En ook het dier zelf heeft wel indruk gemaakt. “Naderhand dacht ik wel: ik heb echt wel een groot en gevaarlijk beest gezien.”

Het filmpje dat Claire maakte van de wolf:

