Schaapherder Bart krijgt als eerste wolfwerende netten: 'Het blijft spannend'

Boer Bart met links de nieuwe netten en rechts de oude. (foto: Omroep Brabant)

Schaapherder Bart van Ekkendonk kreeg maandag de eerste anti-wolvennetten van de provincie. Zijn dieren staan een paar kilometer van Hedikhuizen, waar ruim een week geleden tientallen schapen werden gedood. "Ik ben er niet gerust op."

"Het blijft spannend. De wolf kan altijd toeslaan, daar maak ik me zorgen over", weet Bart van Ekkendonk. De herder heeft verschillende kuddes, zo ook op de vestingwallen van Heusden. "Ik lig er niet wakker van, maar ben wel contact in mijn hoofd bezig met de wolf. Veel boeren maken zich zorgen."

Stroom

Boeren in Brabant konden vanaf dinsdag zogenaamde wolfwerende netten van de provincie krijgen om hun dieren te beschermen. Zij krijgen de netten in bruikleen. De netten zijn hoger dan normaal en aan de onderkant geven ze meer stroom. "Zo kan de wolf minder makkelijk onder het net doorkruipen."

Bekijk in de video hoe de netten Barts kudde moeten beschermen:

Bart heeft acht netten van de provincie gehad, maar hij heeft er dertig nodig om zijn kudde goed te kunnen beschermen. De provincie had er niet meer beschikbaar. "Voor nu is het dus eigenlijk geen oplossing. Ik ben blij dat de provincie ons wil helpen, maar nu moeten we doorpakken!"

Ook al hebben slechts drie schapenhouders hebben het hulpmiddel aangevraagd, afgelopen zondag waren alle beschikbare netten al vergeven. "Een van de boeren wilde een groter gebied afzetten dan wij voor kuddes bedacht hadden", verklaarde provinciewoordvoerder Manon Ensink eerder. "Als er nu nog aanvragen binnenkomen, moeten we even bekijken wat we daarmee doen."

Bloedbad

De afgelopen weken zijn zeker zestig schapen doodgebeten in Brabant. Vooral in Hedikhuizen was het een waar bloedbad. Op de heftigste nacht werden daar bij een boer twintig schapen doodgebeten in één nacht.