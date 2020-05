Gratis wolfwerende netten van provincie alweer op, drie schapenhouders zijn geholpen

Foto: René van Hoof

De netten die de provincie deze week beschikbaar stelde voor boeren om hun schapen te beschermen tegen wolven, zijn nu al op. Drie schapenhouders hebben de netten aangevraagd. De eersten worden maandag geplaatst.

"Een van de boeren wilde een groter gebied afzetten dan wij voor kuddes bedacht hadden", legt woordvoerder Ensink uit. "Als er nu nog aanvragen binnenkomen, moeten we even bekijken wat we daarmee doen. Maar we hebben wel iedere aanvrager netten kunnen leveren."

Bij Bart Ekkendonk, die zijn schapen laat grazen op onder meer de vestingwallen van Heusden, worden maandag de eerste netten geplaatst. Zijn dieren staan een paar kilometer van Hedikhuizen waar een week geleden tientallen schapen werden gedood door hoogstwaarschijnlijk een wolf.

Eigenlijk heeft Bart veel meer beschermende netten nodig. "Ik krijg er nu acht, maar ik heb er dertig nodig. De provincie had er niet meer", zegt Bart. De schapenhouder hoopt niet dat de netten een permanente oplossing worden om schapen te beschermen: "Het plaatsen van de netten is erg arbeidsintensief. Ze zijn groter en zwaarder dan de flexibele netten die ik normaal gebruik. Ik kan niet afhankelijk blijven van vrijwilligers die die afrasteringen plaatsen", zegt Ekkendonk.

Toch prijst hij zichzelf gelukkig dat hij zijn dieren bescherming kan geven. "Er zijn zat schapenhouders waar het echt niet te doen is om die netten te plaatsten. Het gebied leent zich er niet voor, of er is geen elektriciteit voor de stroomdraden."

Geen oplossing

Dat geldt bijvoorbeeld voor Rini van de Broek. Hij is bestuurslid schapenhouderijen en maakte eind vorig jaar de eerste aanvallen van wolven op schapen mee in Boekel en Venhorst. "Dit is achter een bureau bedacht maar in de praktijk niet te doen. Die netten opzetten kost tijd, mankracht en kan lang niet overal. Bovendien beschadigen de schapen het graasgebied als ze uren op dezelfde plek staan."

Van de Broek snapt dat die netten nog niet massaal zijn aangevraagd. "Met het plaatsen van de netten accepteer je dat de wolf hier dus overal mag komen. Ik zou liever zien dat de wolven op plekken uitgezet worden waar ze minder schade veroorzaken aan landbouwvee. Want nu zijn het schapen, maar dadelijk worden het kalfjes en wie weet wat nog meer."

LEES OOK: