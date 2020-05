A16 weer open na ongeluk met vrachtwagens bij knooppunt Galder

De snelweg A16 bij knooppunt Galder is sinds zes uur dinsdagmorgen weer open in de richting van Breda. Verkeer vanuit België moest sinds maandagmiddag omrijden wegens een spoedoperatie.

Omrijden het advies

De botsing gebeurde maandagmiddag rond vijf uur. Een van de twee vrachtwagens vervoerde gevaarlijke stoffen. De lading moest na het ongeluk worden overgepompt naar een andere tankwagen. Ondertussen werd het verkeer via de vluchtstrook geleid of kon het kiezen voor omrijden via Bergen op Zoom, via de snelwegen A12, A4 en A58. Het omrijden bleef door een spoedoperatie het advies van de ANWB, tot zes uur dinsdagmorgen.