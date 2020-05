Zendmast in brand gestoken in Roosendaal

Aan het Hollewegje in Roosendaal heeft maandagnacht een brand gewoed bij een zendmast. De brand werd rond één uur gemeld en is geblust door de brandweer. De politie gaat uit van brandstichting en ze vraagt getuigen zich te melden.

De omgeving is afgezet. De politie stelt een onderzoek in naar de brand. Het is voor het eerst sinds weken dat er weer brand is gesticht bij een zendmast. Dat was eind april voor het laatst, in Brabant, in Standdaarbuiten.