Vossen uit kleine hokken bij nertsenfokker krijgen de ruimte bij Zoo Veldhoven

Foto: Animal Rights

De vijf poolvossen die in hokken van een nertsenfokkerij in Wilbertoord zaten, zijn verhuisd naar Zoo Veldhoven. Hier zijn ze ondergebracht in een groter verblijf. De dieren zijn afgestaan aan Animal Rights, de dierenrechtenorganisatie die vorige week onthulde dat de vossen illegaal gehouden werden op de fokkerij.

Volgens Animal Rights zaten de dieren in vieze kooien van gaas en hadden de vossen nog geen vierkante meter aan leefruimte. Bovendien is het bedrijfsmatig houden van vossen sinds 2008 verboden.

Overgebracht naar veilige locatie

"We hebben bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) een handhavingsverzoek ingediend, maar een week later zaten de vossen er nog steeds hetzelfde bij", aldus Erwin Vermeulen van Animal Rights. De vossen zijn maandag naar Veldhoven gebracht waar ze meer ruimte inclusief nachthok met stro hebben. Een dierenarts gaat ze dinsdag nakijken.

Dierenactivisten vinden illegale vossen in kleine kooien op nertsenfarm

In De Gelderlander laat een van de eigenaren van de fokkerij in Wilbertoord weten dat ze de vossen 'voor de hobby' hadden. "Het was dus niet illegaal, zoals gesuggereerd werd. De NVWA vond de kooi te klein. We konden een grotere kooi bouwen, maar die instantie kon niet uitsluiten dat die bij een volgende controle afgekeurd zou worden.’’ Vervolgens werden de vossen afgestaan.

LEES OOK: Dierenactivisten vinden illegale vossen in kleine kooien op nertsenfarm

Foto: Animal Rights