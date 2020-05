3 maanden corona in Brabant: alle cijfers op een rij

Foto: LocalFocus

Het is precies drie maanden geleden dat het nieuwe coronavirus opdook in Nederland. De eerste patiënt kwam uit Loon op Zand en lag in het ziekenhuis van Tilburg. Na deze 'patiënt nul' zouden er nog veel volgen. Een terugblik in cijfers.

Inmiddels ligt de (eerste) piek van het virus alweer twee maanden achter ons. Op 27 maart, een maand na de eerste patiënt werden er in onze provincie 327 mensen positief getest. Een dieptepunt, de afgelopen dagen noteerden we nog maar tussen de 10 en de 20 besmettingen per dag.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, want tot 1 juni wordt niet iedereen met klachten getest. Na 1 juni gaat dat wel gebeuren.

Aantal besmettingen

Als we na drie maanden de balans opmaken valt op dat de gemeente Landerd (de dorpen Zeeland, Schaijk en Reek) relatief gezien het zwaarst getroffen is wat betreft met 140 besmettingen, oftewel 890 per 100.000 inwoners.

Op de kaart zie je ook welke gemeenten juist mild getroffen zijn: in Waalre ging het om 29 mensen, oftewel 166 besmettingen per 100.000 inwoners.

Aantal ziekenhuisopnames

Als het gaat om ziekenhuisopnames komt de gemeente Woensdrecht er goed vanaf, daar hoefden maar vijf mensen opgenomen te worden, oftewel 23 per 100.000 inwoners. Boekel is vele malen harder getroffen, met 35 opnames, 325 per 100.000 inwoners.

Aantal overledenen

Tilburg telt de meeste overledenen door corona: 158. Dat zijn 72 mensen per 100.000 inwoners. Bernheze is zwaar getroffen met 64 overledenen. Dat zijn er 205 per 100.000 inwoners.

Minder hard getroffen is Bergen op Zoom met 11 coronadoden. Dat zijn 16 overledenen op 100.000 inwoners.

