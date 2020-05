‘Loopjongens’ in de coke ramden onschuldige bananenhandelaar van de snelweg

Archieffoto: Pixabay

Een keurige baan in de bananen, die hadden Harrie en Abdullah bij een fruitimporteur in de haven van Moerdijk. Maar ondertussen zorgden ze ook goed voor de pakketten cocaïne die verstopt zaten tussen het fruit. De twee mannen maakten volgens de politie deel uit van een crimineel netwerk dat er alles aan deed om ontdekking te voorkomen, desnoods door een onschuldige automobilist van de snelweg te drukken.

Het proces over de zaak loopt al een tijdje voor de rechtbank in Breda en geeft een inkijkje in de omvangrijke wereld van de cokesmokkel. Dinsdag was er een tussentijdse zitting.

De kern van het netwerk zou bestaan uit zeven personen, 'loopjongens', van wie sommigen al zowat een jaar in voorarrest zitten. Het zijn inwoners van Rotterdam en een man uit Lage Zwaluwe.

Miljoenen

Zoals verdachte Harrie K. (54) uit Lage Zwaluwe. Hij was heftruckchauffeur bij de bananenimporteur in Moerdijk. Hij werkte daar samen met collega Abdullah T. (30). Ze zaten 'boven op' de fruitcontainers die vanuit Zuid-Amerika binnenkwamen in de havens van Moerdijk en ook Vlissingen. Ook een derde werknemer -Aydan D.- was mogelijk betrokken. De fruitimporteur wist van niks en is geen verdachte.

Politieverkenner

De politie kreeg Abdullah in het vizier, in Rotterdam-Zuid. Een agent in vermomming papte vanaf eind 2016 aan met hem aan in de kroeg. Officier van justitie Van Leeuwen sprak van ‘een loslippige verdachte’ die voluit sprak met de ‘politieverkenner’. Daar is wat ophef over.

Abdullah’s advocaat noemt het een een undercoveroperatie maar zonder toestemming, is zijn overtuiging. Hij zegt verder dat er stiekem is afgeluisterd. "Ze zijn als cowboys te werk gegaan." Officier van justitie Van Leeuwen benadrukte dat alles volgens de regels ging.

Auto rammen

In de herfst van 2018 was een transport van 100 kilo coke onderweg naar de haven van Moerdijk. Maar de smokkel dreigde ontdekt te worden door de fruithandelaar.

Terwijl de ondernemer onderweg was naar de haven, werd hij opgewacht. Op de A59 bij Made onderschepten Richard van G. en Faker W. hem. Ze duwden de fruithandelaar van de snelweg door zijn auto te rammen: het gevaar was geweken.

Van G. stuurde kort na de aanrijding via de WhatApp een duimpje. Erg verdacht, vindt het OM. Maar zijn advocaat zegt dat dat ook kan betekenen: ik mankeer niks. “Het was geen opzet, ze moesten ‘uitwijken voor wild', zei advocaat Jobse. Het OM ziet dat toch anders. “Een onschuldig iemand die op weg is naar zijn werk, die gewoon van de weg wordt gereden om te zorgen dat een drugstransport door kan gaan? Waar gaan we naartoe?“, zei de officier van justitie verontwaardigd. Hij beschuldigt het tweetal van poging tot doodslag.

Uit de cel

Omdat Harrie’s rol beperkt lijkt, besloot de rechtbank hem vrij te laten, net als de twee mannen die de fruithandelaar ramden. Abdullah T. blijft in de cel omdat hij gezien wordt als organisator. Het inhoudelijk proces volgt op zijn vroegst in april 2021.

LEES OOK: