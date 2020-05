Zes auto's botsen door dichte rook in Liessel door natuurbrand Deurnese Peel

Zes auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst in Liessel vanwege zeer dichte rook. De rook wordt veroorzaakt door de grote natuurbrand in de Deurnese Peel die eind april ontstond. Het vuur smeult nog steeds ondergronds na.

Ook op de snelweg A67 is hinder door de rook. Ter hoogte van Asten staan borden waarin wordt aangegeven dat het zicht beperkt is.

LEES OOK: Brand in Deurnese Peel is de grootste natuurbrand ooit in Nederland en is nog lang niet uit