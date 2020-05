Veulentje aangevallen en opgegeten in Haarsteeg, 'Alleen het pootje is over'

Het pootje dat overbleef. (Foto: Jowan van Oosterhout) Olaf en zijn moeder. (Foto: Jowan van Oosterhout) Volgende Vorige 1/2 Het pootje dat overbleef. (Foto: Jowan van Oosterhout)

Een Shetlandveulen is aangevallen en opgevreten bij een paardenstal in Haarsteeg. Van het dier bleef alleen een aangekloven pootje over. Eigenaar Jowan van Oosterhout is boos. Hij is ervan overtuigd dat het diertje te pakken is genomen door een wolf, maar experts noemen dit onzin.

Het veulentje Olav stond samen met zijn moeder bij de paardenstal. Van Oosterhout, eigenaar van twintig fokmerries, komt zelf uit Hoeven maar had de twee dieren naar Haarsteeg gebracht, zodat de moeder opnieuw gedekt kon worden door een hengst. In de nacht van maandag en dinsdag ging het gruwelijk mis.

Voorbeentje en wat losse botjes

"De merrie stond samen met het veulen in de wei", vertelt Van Oosterhout. "Dinsdagochtend was Olav verdwenen. Alleen het voorbeentje is teruggevonden, plus wat losse botjes. De rest was weg. Ja, dat nieuws kwam keihard binnen toen ze me belden. Ik heb er slecht van geslapen."

De laatste tijd wordt de streek geteisterd door een of meerdere wolven, die het vooral hebben voorzien op schapen. Bij boer Jos Verhulst in Hedikhuizen sloeg een wolf al drie keer toe. Ook in een wei in Vlijmen was het afgelopen weekend raak. Tot nu toe werden in totaal bijna zestig dieren doodgebeten.

Volgens Van Oosterhout zijn de stalhouders 's nachts nog uit bed gegaan om poolshoogte te nemen in de omgeving. Zij zagen vervolgens een wolf op een stel koeien jagen in de buurt, op 500 meter van hun eigen terrein.

Makkelijke prooi voor een wolf

"Een Shetlandveulen is heel klein", zegt Van Oosterhout. "Olav was ongeveer 50 centimeter hoog. Een makkelijke prooi voor een wolf. En de merrie is natuurlijk ook enorm gestresst, zij is ook opgejaagd en heeft het zien gebeuren."

'Niet het werk van een wolf'

Wolvenexpert Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland betwijfelt of de aanval op het veulentje het werk is van een wolf. “Het is complete onzin om te zeggen dat dit door een wolf is gedaan”, zegt hij. “Een wolf is heel efficiënt en haalt alleen wat hij nodig heeft. Een wolf zou nooit een complete ruggengraat en kop opeten.”

Lelieveld is daarom benieuwd naar de rest van het kadaver. Als het dier inderdaad is aangevallen door een wolf zou er nog ‘heel veel’ over moeten zijn.