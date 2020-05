Drukte op de snelwegen blijft gelijk, op A58 zelfs iets minder verkeer

Foto: Max Pixel

De drukte op vier belangrijke snelwegen in Brabant neemt minder snel toe dan de afgelopen weken, op sommige plekken stabiliseert de groei of is zelfs een afname in verkeer te zien. De files, die bij een verdere toename zomaar weer kunnen ontstaan, blijven daarom nog even uit.

Omroep Brabant volgt tijdens deze coronacrisis de verkeersdrukte met data van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). We kijken naar vier belangrijke snelwegen in onze provincie:

de A50 richting Oss,

de A16 richting Breda

de A58 tussen Tilburg en Breda

de A2 van Den Bosch naar Eindhoven

Na snelle stijging nu stabilisatie

Vorige week was er een snelle stijging in de verkeersdrukte zichtbaar. In één week tijd nam het aantal (vracht)auto's met 8 procent toe. De weken daarvoor was dat maar 3 procent per week.

Deze week zien we een stijging van maar 1 procent. Op de A58 tussen Tilburg en Breda is zelfs een daling van het aantal auto's te zien. Op de A16 richting Breda blijft het verkeer gelijk, de A2 en A50 krijgen wel steeds meer auto's te verwerken.

Toch geen files?

Door verkeersdeskundigen wordt 90% van de verkeersdrukte van voor de coronacrisis als een breekpunt gezien. Als we boven dat punt komen zouden er weer files ontstaan.

Even leken we dat punt snel te naderen. Vorige week noteerden we 89% van de oorspronkelijke drukte, deze week is dat exact 90%. De files komen dus minder snel dan verwacht, maar op sommige plekken zou het de komende dagen zomaar eens vast kunnen komen te staan.