Vanuit een enorme bonte badeend genieten van de natuur bij Den Bosch

Het aantal badeenden op de Bossche wateren verviervoudigd (foto: Jan Peels)

Ze zijn er in meer dan tien verschillende kleuren en ze kunnen na de Bossche bol een nieuw begrip worden in onze Brabantse hoofdstad: de Bossche badeenden.

Net als hun broertjes en zusjes van vlees en bloed liggen ook de kunststofeenden lekker bij elkaar in het water. Vanaf 1 juni zwermen de kleurrijke badeenden weer volop uit over de wateren in en om Den Bosch. "Ze zijn volledig elektrisch en ik heb ze samen met een polyesterbedrijf ontwikkeld", vertelt eigenaar Johan Dingemans van de Vlotte Vloot.

Stille eend

Bij het Stadsstrand De Witte Sieb, in de buurt van het politiebureau, kun je als je gereserveerd hebt zelf in een eend kruipen. Vervolgens kun je vertrekken voor een rondje over het water.

"Je kan in je eentje in een eendje, maar in de eend is plek voor twee volwassen en een kind", zegt Johan. Op het water hoor je alleen het klotsen van het water en de vogels om je heen. De badeend in muisstil, zo stil zelfs, dat twee jonge meerkoeten niet eens in de gaten hebben dat we heel dichtbij komen.

'Gestopt met bouwen'

"We zijn vorig jaar met vier eenden begonnen. Het varen met de stille bootjes is populair. We kunnen er veertien kwijt hier aan de kade dus bij dat aantal zijn we maar gestopt met bouwen", vertelt Johan aan het stuur van een blauwe eend. "Je kan zo'n zeven kilometer in en om Den Bosch varen en de natuur is prachtig. Je mag alleen niet op de Binnendieze die onder de stad door gaat", aldus Johan.

Een vaartocht in een vrolijke reuzenbadeend:

