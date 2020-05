Geen winstuitkering door coronacrisis? Vakbonden dreigen met juridische stappen tegen Vlisco

De batikstoffen van Vlisco in Helmond.

De vakbonden gaan juridische stappen nemen tegen modestoffenfabrikant Vlisco in Helmond. Het bedrijf wil volgens de vakbonden niet garanderen dat de medewerkers dit jaar nog een deel van de winst krijgen. Dat is in de cao wel vastgelegd. Het bedrijf gaf al eerder de corona-uitbraak de schuld. Daardoor zou Vlisco bepaalde maatregelen moeten nemen, waaronder het niet uitbetalen van de winstuitkering.

De vakbonden eisen dat het bedrag alsnog betaald wordt, en dreigen met een gang naar de rechter. Volgens de cao hebben de zeshonderd medewerkers van Vlisco recht op twee procent van het jaarsalaris over 2019. Dat zou voor het bedrijf neerkomen op ongeveer vier ton.

'Onredelijk loonoffer'

''We waren bereid om tot een compromis te komen, indien Vlisco de uitbetaling op een later tijdstip zou garanderen'', vertelt FNV-bestuurder Sarah Baghat. Maar het stoffenbedrijf wil geen garanties afgeven, ook niet voor later dit jaar.

Ze is teleurgesteld in het bedrijf. ''Dit is een onredelijk loonoffer'', zegt de vakbondsvrouw. ''Vlisco legt te snel de rekening neer bij de medewerkers. Dat is onterecht. De medewerkers leveren nu dus eigenlijk twee procent van hun jaarloon in.''

Vakantiegeld wel betaald

Vlisco gaf eerder aan last te hebben van de wereldwijde coronacrisis. Het bedrijf exporteert voornamelijk stoffen naar Afrika. Begin april besloot het Helmondse bedrijf de deuren voor zeven weken te sluiten. Ook vroeg de stoffenfabrikant de werknemers vrijwillig vakantiedagen in te leveren.

Daarnaast kreeg het bedrijf een extra lening van de bank van tientallen miljoenen euro's en klopte het bij de overheid aan voor financiele steun vanwege de coronacrisis.

Sinds begin deze week is de productie hervat. De stoffenfabrikant heeft deze maand wel het vakantiegeld overgemaakt. Het bedrijf heeft zelf nog niet gereageerd.