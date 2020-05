Weer schapen doodgebeten in gemeente Heusden, wolf zat ook achter koeien en paarden aan

Foto: ZLTO Foto: ZLTO Foto: ZLTO Volgende Vorige 1/3 Foto: ZLTO

Opnieuw zijn er schapen doodgebeten in de gemeente Heusden, dit keer in Herpt. De eigenaar van het stuk grond waar ze liepen, meldt dat hierbij donderdagmorgen drie schapen zijn overleden en drie gewond. De slachting is aangericht door een wolf, zo meldt de ZLTO. Volgens de belangenorganisatie van boeren en tuinders zat het dier deze ochtend ook achter koeien aan. De grondeigenaar vertelt dat het dier ook paarden de stuipen op het lijf heeft gejaagd.

Mogelijk zijn de schapen (dood)gebeten door dezelfde wolf die al bijna een week huishoudt in de omgeving. Het is het zoveelste bloedbad in de gemeente Heusden. De afgelopen weken werd de schaapskudde van een boer in Hedikhuizen meerdere keren aangevallen en opgeschrikt door het dier.

De wolf is sinds kort weer terug in Nederland. Sinds begin dit jaar kreeg BIJ12, een adviesorgaan van de overheid, 18 meldingen binnen van 81 stuks doodgebeten vee in Brabant. De provincie, gemeente Heusden, de ZLTO en de Zoogdiervereniging willen er alles aan doen om te voorkomen dat de wolf zich definitief in het gebied vestigt, meldden zij woensdag. Een wolvenkenner uit België vertelde eerder tegen Omroep Brabant dat een slecht idee te vinden. Volgens hem nemen de bloedbaden juist af, wanneer de wolf zich permanent in Brabant vestigt.

Burgemeester leeft mee

Burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden laat verder weten dat ze meeleeft met de gedupeerde schapenhouders, maar dat het aan de provincie als 'bevoegd gezag' is om maatregelen te nemen. Burgemeester Van Hees heeft met de eigenaar van de schapen die donderdagochtend te grazen zijn genomen, nog geen contact kunnen opnemen. Dat is ze wel van plan, zoals ze ook reeds heeft gesproken met de andere gedupeerden.