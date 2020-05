'Tranen van geluk' nu familiebezoek in België na ruim twee maanden weer is toegestaan

De ouders van Alexandra tijdens een ontmoeting op de grens. (eigen foto)

De opluchting is groot bij Brabanders met familie over de Belgische grens. Na ruim twee maanden is een familiebezoekje bij onze zuiderburen weer mogelijk. Nog dit pinksterweekend gaan de grenzen weer open. "We hebben hier hard voor gevochten."

"Het is supergaaf. Ik moest gewoon huilen van geluk", vertelt Alexandra Grol (52) uit Valkenswaard. Haar ouders zijn flink op leeftijd en wonen twee kilometer over de grens. "De regels waren zo onrechtvaardig! Ik ga morgen meteen barbecueën bij ze."

"Ik ben blij en opgelucht. Het is een kleine overwinning." Sunny van Zijst begon een petitie om de grens eerder te openen. Haar smeekbede werd ruim 17.000 keer ondertekend. De Nederlandse woont net over de grens in het Vlaamse Achel. "De vergeten grensbewoners worden eindelijk gezien door de politiek."

Betonblokken

Vanwege de coronacrisis ging de Nederlands-Belgische grens in maart op slot voor niet-essentiële verplaatsingen. Familiebezoek was niet toegestaan, alleen onder zeer strenge medische voorwaarden. Het was een doorn in het oog voor veel grensbewoners, met familie aan de andere kant van de versperringen. Het leidde tot familieontmoetingen met betonblokken ertussen.

De grenzen gaan zaterdag al open. Belgen kunnen dus weer op familiebezoek in Nederland en andersom. Alle andere niet noodzakelijke verplaatsingen blijven nog wel verboden.

'Blij weerzien'

"Ik wens alle landgenoten op wie deze maatregel van toepassing is een blij weerzien toe met hun familie of dierbaren", schrijft de Belgische minister Pieter De Crem. "Daarbij reken ik erop dat ze blijk geven van verantwoordelijkheidszin en op een verstandige manier omgaan met de aangeboden en hernieuwde vrijheid."

Een woordvoerder van minister De Crem laat weten dat niet iedereen die de grens passeert gecontroleerd zal worden. "Je kunt nog steeds tegengehouden worden door de politie en naar de reden worden gevraagd. Maar echt die statische controle, dat gaat zich steeds meer verplaatsen naar een normalere situatie met mobiele controles", aldus de zegsman.

Het kan daardoor ook zo zijn dat er bij sommige grensovergangen helemaal niet gecheckt wordt. Er wordt een beroep gedaan op de "verantwoordelijkheid en burgerzin" van burgers, zegt de woordvoerder over de grenscontroles. Dat geldt zowel voor Nederlanders die in België op familiebezoek gaan als Belgen die daar de Nederlandse grens voor oversteken.

De grenzen zouden eigenlijk pas 8 juni open gaan. De druk op de Belgische regering nam de afgelopen tijd flink toe om de grenzen eerder te openen. Ook zorgde de communicatie over een mogelijke eerdere openstelling voor irritatie bij veel grens-Brabanders.

