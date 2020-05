Alexandra weet niet of ze haar ouders in België met Pinksteren eindelijk ziet: 'Flauw en oneerlijk'

De ouders van Alexandra tijdens een ontmoeting op de grens (eigen foto).

Al ruim twee maanden kan Alexandra Grol (52) uit Valkenswaard haar ouders die net over de Belgische grens wonen, niet normaal bezoeken. Het leek erop dat België dinsdag bekend zou maken of familiebezoek met Pinksteren al mogelijk was, maar het antwoord blijft steeds uit. “Het is een chaos.”

“Je weet niet hoelang ze nog hebben, want ze zijn boven de tachtig. Elke dag telt”, vertelt Alexandra gefrustreerd. Haar ouders wonen in het plaatsje Achel. “We hebben al zoveel feestdagen gemist: Moederdag, Pasen en Hemelvaart. Ik wil Pinksteren zó graag normaal kunnen vieren.”

‘Chaos’

Tot 8 juni is de Nederlands-Belgische grens gesloten voor niet essentiële reizen. Ook familiebezoek mag niet. De Belgische minister Pieter De Crem twitterde dat ‘intrafamiliaal grensverkeer’ misschien voor die datum al mogelijk is. Dinsdag zou een advies komen, woensdag was er politiek overleg. Het antwoord blijft vooralsnog uit. “De communicatie is één grote chaos.”

Smokkelaar of crimineel

Voorlopig mag Alexandra dus alleen naar haar ouders voor mantelzorg of als het echt medisch noodzakelijk is. Zo brengt ze af en toe wat medicijnen. “De ene agent doet moeilijk, de ander laat me zonder pardon door. Het is gewoon willekeur.” Haar 13-jarige zoon meenemen, is uit den boze.

Het zorgt voor bijzondere situaties. Elke zaterdag gaat Alexandra met haar zoon en tweelingzus naar de grens, om daar ‘opa en oma’ te ontmoeten. “Ik voel me net zo’n smokkelaar of crimineel als ik bij de grensversperring sta.”

Ook Alexandra's zoon en zus komen op bezoek aan de grens.

Klachten

Een woordvoerder van De Crem kon woensdagmiddag nog niet vertellen wanneer het besluit over het familiebezoek bekend wordt. Op verdere vragen van Omroep Brabant over huidige situatie en frustratie bij bewoners, heeft hij nog niet gereageerd. Ook op Twitter regent het klachten.

Alexandra kan in ieder geval niet wachten tot bezoek weer gewoon mag. “Dan gaan we het vieren met champagne en luxe barbecue. Dan vieren we de vrijheid!”

