Foto: Sander van Gils/SQ Vision

Drie mannen zijn zondagmiddag op de Schansweg in Best opgepakt door de politie. Dat gebeurde na een achtervolging die vermoedelijk in het oosten van het land is begonnen. De auto waarin drie verdachten zaten botste op de Schansweg tegen een boom.

De drie verdachten zijn daarop door agenten uit de auto gehaald. Twee van hen lagen geboeid op de grond.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk.