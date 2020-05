Meerdere arrestaties na achtervolging vanuit Aalst die eindigde in Vught en in Best

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

Drie mannen zijn zondagmiddag op de Schansweg in Best opgepakt door de politie. Dat gebeurde na een achtervolging die begon in Aalst (gemeente Zaltbommel). Aanleiding zou een melding zijn geweest van een ernstige bedreiging op een camping in Aalst. Toen de politie op de camping aankwam gingen er meerdere mensen met auto's vandoor.

Een van de auto's met daarin drie verdachten botste op de Schansweg in Best tegen een boom. De drie verdachten zijn daarop door agenten uit de auto gehaald. Twee van hen lagen geboeid op de grond.

Wapen

Op ongeveer hetzelfde tijdstip zou er op de A2 bij Vught ook een auto aan de kant van de weg zijn gezet. De politie zou met getrokken wapens twee verdachten uit de auto hebben gepraat. De politie kon dit nog niet bevestigen. Later twitterde de politie alleen dat er onder meer in Vught mensen waren aangehouden. Ook in Rotterdam zijn mensen opgepakt.

De verdachten zitten vast voor verhoor. De politie verwacht nog meer mensen te kunnen aanhouden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Zondagavond werd in Best nog onderzoek verricht. Boven de wijk cirkelde enige tijd een politiehelikopter. Maandag komt de politie met meer informatie naar buiten.

