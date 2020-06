Amateurfotograaf legt wolf in vol ornaat vast in buitengebied Den Bosch

Foto: Andre Bonga

Amateurfotograaf Andre Bonga heeft maandagochtend vroeg dé wolf in vol ornaat weten vast te leggen in natuurgebied de Moerputten, tussen Den Bosch en Cromvoirt. Het zijn iconische foto's van het roofdier dat zich sinds enige tijd weer in Nederland heeft gevestigd. "Hij had me in de smiezen en keek me recht aan", aldus Bonga.

Zoals wel vaker was Bonga maandagmorgen al bij het krieken van de dag op om, gewapend met zijn camera, de natuur in te duiken in zijn 'achtertuin' in Den Bosch. "Heel fijn vind ik dat, zo vroeg. Je hebt het rijk alleen en valt niemand lastig", zegt de fotograaf.

In zijn auto was hij richting Cromvoirt gereden, in de hoop wat buizerds te spotten die daar momenteel aan het nestelen zijn.

"Ik was alweer op de terugweg toen ik door het raampje naar links keek en iets zag staan. 'Dat kan geen hond zijn en ook geen hert', dacht ik meteen, waarna ik op de rem trapte en in z'n achteruit terug reed."

Recht in z'n ogen

Snel greep hij zijn camera met 600 millimeter-lens en keek. Recht in de ogen van een wolf. "Hij had me ondanks de flinke afstand meteen in de smiezen en keek me recht aan, terwijl ik afdrukte. Wauw, dacht ik, dit is dé wolf! Spannend!, aldus een lachende Bonga.

Foto: Andre Bonga

De fotograaf wist meteen dat hij gouden materiaal in handen had. "Ik had echt mazzel. Ik kon een stuk of tien foto's maken toen hij stond, daarna ging hij zitten. Soms kun je driehonderd opnames maken op een dag en dan kom je nog met niks thuis. Nu wist ik, dit is 'm."

Bonga fotografeert al langere tijd, maar sinds zes jaar is het echt zijn passie. Hij combineert het met zijn werk als accountmanager.

'Corona haalt de ziel uit de stad'

"Voordat de coronacrisis uitbrak, was ik vaak in de stad te vinden en fotografeerde ik architectuur", vertelt hij. "Maar corona haalt de ziel uit de stad. Daarom ga ik nu de natuur in. En echt waar, ik heb er mijn hart aan verloren. Zoveel rust, alleen de geluiden van dieren. En de paar mensen die je op dat vroege tijdstip tegenkomt, zijn altijd vriendelijk."

Bewust op wolvenjacht gaan, dat is niets voor de Bosschenaar. "Natuurlijk hoop ik 'm nog een keer tegen te komen, zodat ik deze foto's kan evenaren. Maar verder geldt, laat dat beestje lekker met rust."