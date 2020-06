Geen boete voor polonaise-café: gemeente geeft waarschuwing

Spontane polonaise in café Schuttershof in Esbeek. (Foto: Eppo König / Twitter)

Café Schuttershof in Esbeek krijgt geen boete voor de polonaise die maandagochtend in het café is gelopen. De gemeente houdt het bij een waarschuwing.

Malini Witlox Geschreven door

Voor de officiële heropening van de kroeg, was er een feest voor genodigden omdat er afscheid werd genomen van de vorige eigenaren van het café. Daarbij liepen mensen tegen alle coronamaatregelen in een polonaise, waarbij de anderhalve meter afstand niet werd gehouden.

Een filmpje daarvan verscheen op internet en werd ruim 270.000 keer bekeken. Het leidde tot veel ophef op social media. Ook bij de gemeente zagen ze de video. "De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van Hilvarenbeek hebben de uitbater aangesproken en een waarschuwing uitgedeeld", stelt de gemeente nu.

'Vertrouwen geschonden'

Locoburgemeester Ted van de Loo: “We hebben de afgelopen weken in goed en veelvuldig overleg met horecaondernemers afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder zij hun zaak op 1 juni weer mochten openen. We hebben hen letterlijk en figuurlijk ruimte geboden, vertrouwend op hun goede intenties. Ik betreur het dat in Esbeek vandaag de regels en daarmee ons vertrouwen is geschonden."

De uitbater heeft laten weten dat hij spijt heeft. "We hebben de uitbater persoonlijk aangesproken en aangegeven dat we dit niet tolereren en hebben hem vervolgens een waarschuwing gegeven. De uitbater liet weten dat hij het erg vervelend vindt wat er is gebeurd. We gaan er dan ook vanuit dat deze waarschuwing volstaat. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan gaan we over tot sluiting van het café”, zegt Van de Loo.

