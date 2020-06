Gezinsmoord Etten Leur: 'Onur K. heeft zijn vrouw, kinderen en moeder gewurgd'

Verdachte Onur K. (foto: Politie).

Onur K. heeft zijn vrouw, kinderen en moeder gewurgd. Dat heeft de officier van justitie gezegd op de eerste openbare zitting over de gezinsmoord in Etten-Leur. De zitting dinsdagmorgen duurde twee minuten. De verdachte zelf was er niet bij, ook niet via een videoverbinding.

Waarom hij niet wilde verschijnen is onbekend. Zijn advocaat wilde geen commentaar geven, ook niet na afloop. Er mocht geen publiek bij, vanwege de corona-crisis. Er waren wel enkele familieleden van de verdachte, bijgestaan door Slachtofferhulp en een advocaat.

Viervoudige moord

Onur K. zou de moorden op vrijdag 27 of zaterdag 28 maart hebben gepleegd. De slachtoffers zijn zijn vrouw (31), zijn zoon (6) en dochter (2) en ook zijn moeder (65).

De officier van justitie meldde dinsdagmorgen kort hoe het onderzoek verloopt. Het huis is een paar keer onderzocht. De aangetroffen sporen worden bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht. Bij het Pieter Baan Centrum is het verzoek gedaan voor onderzoek naar zijn geestelijke toestand van Onur K.

De volgende zitting is op vrijdag 24 juli.

