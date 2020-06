14 dagen niet douchen voor het goede doel: vlotvaren over de Brabantse kanalen

In het midden van het vlot staat een bankstel, er liggen Perzische tapijtjes en overal hangen Brabantse vlaggetjes. Het vlot lijkt een soort drijvende huiskamer, met achterop naast de buitenboordmotor een Dixie WC. Dit is de komende twee weken de plek waar Nancy van Heeswijk geld inzamelt voor haar 'Waterengel'.

"Douchen kan ik niet, nu valt het nog mee, maar over veertien dagen is dat wel anders als je naast me staat", vertelt Nancy met een brede glimlach op haar gezicht. Samen met haar hond Guus is ze tweede pinksterdag op haar vlot vertrokken vanuit Den Bosch.