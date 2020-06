Vrijwillige quarantaine moet voorkomen dat medewerkers van slachterij anderen met corona besmetten

John Jorritsma (foto: Omroep Brabant).

Er zijn nog veel vraagtekens over de coronabesmettingen onder de 1700 medewerkers van Van Rooi Meat in Helmond. Daarom besloot de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dinsdag dat het bedrijf nog twee weken langer dicht blijft en dat alle medewerkers in quarantaine moeten. Dat zegt voorzitter van de Veiligheidsregio John Jorritsma. “We moeten blussen terwijl de haard in brand staat.”

“Heel veel medewerkers zijn nog niet getest op het virus”, legt Jorritsma uit. “We maken ons grote zorgen dat deze mensen een bron van besmetting kunnen zijn. De volksgezondheid is in het gedrang als het personeel naar vrienden, familie en kennissen gaat.”

Alle medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf moeten per direct twee weken in quarantaine. Zoals het RIVM en GGD’en voorschrijven is die quarantaine een advies, geen verplichting. “Ze gaan in vrijwillige quarantaine. Ze krijgen mee dat ze echt binnen moeten blijven en zich aan de hygiëne- en afstandsregels moeten houden.”

Lepeltje-lepeltje in quarantaine

De vraag is wat een dergelijke quarantaine oplevert. Bij Van Rooi Meat werken mensen uit allerlei landen. Ze wonen vaak met meerdere arbeidsmigranten in een huis.

Jorritsma zelf noemde die woonomstandigheden van mensen in de vleesindustrie vrijdag nog een ‘doorn in het oog’. Hij noemde de groep ‘zeer vatbaar voor het coronavrius’, onder meer omdat ze ‘lepeltje-lepeltje liggen op campings en in obscure huisjes’.

Een paar dagen later krijgen de medewerkers dus een verzoek om in diezelfde woningen in quarantaine te gaan. “Ik verander de leefomstandigheden vandaag niet”, reageert Jorritsma. “We hebben daar veel discussie over gehad. De industrie heeft de opdracht gekregen om naar de woon- en verblijfsomstandigheden van deze mensen te kijken. Maar ik heb op dit moment gewoon de taak om het coronavirus te beheersen.”

Van handhaven is dan ook geen sprake, zegt Jorritsma. Het blijft bij een verzoek om voorlopig even uit de buurt van anderen te blijven. “Ik kan niet 1700 mensen volgen. Dat is een illusie.”

Gezondheidscheck 'zoals bij de kapper'

Over twee weken gaat Van Rooi Meat in kleine stappen weer open. Volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio krijgen alle medewerkers dan een ‘health check’ voordat ze aan de slag gaan. In de praktijk betekent het dat aan de medewerkers wordt gevraagd of ze klachten hebben voordat ze komen werken. “Net als dat nu bij de kapper gebeurt.”

Van Rooi Meat mocht dinsdag van de Veiligheidsregio de werkzaamheden die nog liepen afmaken. De medewerkers worden door de vleesverwerker en door de betrokken uitzendbureaus geïnformeerd over de quarantaine.

