Directeur Van Rooi Meat geschokt door sluiting na coronauitbraak: 'Een gigantische strop'

Slachterij Van Rooi Meat in Helmond gaat voorlopig op slot, nu een op de zes medewerkers besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laten de testresultaten zien dat het bedrijf een brandhaard van verspreiding is of snel kan worden. Directeur Marc van Rooi van de slachterij is aangeslagen: "Dit is een gigantische strop."

Bij de vleesverwerker werken 1700 mensen. Als steekproef samen met de GGD en de veiligheidsregio werden 130 personeelsleden getest. "Donderdag aan het einde van de middag volgde de uitslag en kregen we te horen dat 21 mensen positief waren getest op corona", zegt Van Rooi.

"Mensen liepen hier rond met net zoveel beschermende kleding als op de intensive care."

"Natuurlijk vraag je je af of we wel alles hebben gedaan om besmettingen te voorkomen", zegt de directeur vrijdagmorgen in een interview met Omroep Brabant. "Maar we hebben zeker niet weggekeken. Alle maatregelen die het RIVM had voorgeschreven, hebben we genomen en zelfs nog meer. Op sommige afdelingen liepen de mensen hier met net zoveel beschermende kleding rond als op de intensive care van het ziekenhuis."

Ook het vervoer van de medewerkers was volgens Van Rooij goed geregeld. "Vanaf medio maart droeg iedereen mondkapjes en waren er plastic schermen in de bussen. Maar er is zeker onduidelijkheid geweest over personeelsleden die in één huis wonen. Mogen die wel samen in een bus of niet?"

"Dat een busje op verschillende adressen mensen ophaalde, dat hebben we meteen in de ban gedaan", stelt de directeur. "Deze week hebben we nog overwogen om maximaal drie mensen in de bus toe te laten."

"We wisten soms niet waar we aan toe waren met de regels."

"Er zijn afspraken gemaakt, samen met de uitzendbranche. Daar werd ook op gecontroleerd en gecertificeerd", stelt Van Rooi. Wij hielden ons aan deze afspraken. Was het toereikend? Eerlijk is eerlijk, we wisten soms niet waar we aan toe waren met de regels. Maar we hebben gedaan wat we konden."

Na de uitslag van de tests zijn de betrokken partijen met elkaar om tafel gaan zitten voor een plan van aanpak. "Toen was van sluiting nog geen sprake", zegt de directeur. "Maar om halftwaalf 's avonds bleek dat de boel toch op slot moest."

"Pas als alles weer veilig is, kunnen we verder."

De deuren van de slachterij blijven in ieder geval tot dinsdagavond acht uur gesloten, de besmette medewerkers zitten in quarantaine. "We zijn gestopt met slachten. Wel hebben we toestemming om het vlees nog uit te leveren, want dat kunnen we hier niet laten liggen."

"Het hele bedrijf zal worden gecontroleerd en schoongemaakt. Pas als alles weer veilig is, kunnen we verder. Het is een gigantische strop, dat kun je wel stellen."

