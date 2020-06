Van Rooi Meat moet twee weken langer dicht blijven, alle medewerkers in quarantaine

Archieffoto: Rob Engelaar

Van Rooi Meat in Helmond moet twee weken langer dichtblijven. Het vleesverwerkingsbedrijf wordt gezien als een corona-besmettingshaard. Daarom moeten alle 1700 medewerkers direct twee weken in quarantaine. Dat heeft voorzitter van de Veiligheidsregio John Jorritsma dinsdag besloten.

Alle medewerkers krijgen een zogenaamd beroepsverbod. Terwijl ze tot en met 17 juni in quarantaine zitten krijgen ze doorbetaald. Ze mogen in die periode niet ergens anders gaan werken.

Afgelopen vrijdag moest de slachterij op last van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sluiten. De zaak kwam aan het rollen toen drie medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) , die ook in Helmond werkten, besmet bleken. Hierop volgde een steekproef onder 130 van de 1700 medewerkers. Daaruit bleek dat 21 mensen het coronavirus hadden. Direct werd besloten om Van Rooi Meat tot dinsdagavond zes uur op slot te doen.

Directeur Marc van Rooi van de slachterij reageerde vrijdag aangeslagen op dat nieuws. "Natuurlijk vraag je je af of we wel alles hebben gedaan om besmettingen te voorkomen", zei de directeur vrijdagmorgen in een interview met Omroep Brabant. "Maar we hebben zeker niet weggekeken. Alle maatregelen die het RIVM had voorgeschreven, hebben we genomen en zelfs nog meer. Op sommige afdelingen liepen de mensen hier met net zoveel beschermende kleding rond als op de intensive care van het ziekenhuis."

'Bron van ellende'

Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, noemde de sluiting van de vleesverwerker vrijdag onvermijdelijk. "Het is een bron van ellende, daarom moeten we onverbiddelijk handelen. We nemen geen enkel risico, de volksgezondheid staat op nummer één."

De woonomstandigheden van veel mensen die in de vleesindustrie zijn Jorritsma een doorn in het oog. "We zien dat grote groepen mensen vaak met elkaar op campings en obscure huisjes wonen, waar ze soms lepeltje-lepeltje liggen. Ze worden samen in auto's of busjes naar het werk gebracht. Deze groep is zeer vatbaar voor het coronavirus omdat ze geen afstand houden."

Eerder moest buiten Brabant ook de vestiging van Vion in Groenlo sluiten. Daar waren 147 mensen besmet. Bij de Boxtelse vestiging van Vion werden de coronamaatregelen daarom strenger.

