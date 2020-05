Groot bron- en contactonderzoek onder medewerkers Van Rooi Meat na uitbraak coronavirus slachterij

Wachten op privacy instellingen... Coronatesten bij Van Rooi Meat in Helmond (foto: Eva de Schipper). Volgende Vorige 1/2

Bij Van Rooi Meat in Helmond vindt onder medewerkers vrijdag een groot bron- en contactonderzoek plaats. Dit gebeurt in de buitenlucht, in vijf gescheiden 'hokjes'. Donderdagnacht maakte de Veiligheidsregio bekend dat een flink aantal medewerkers van het Helmondse bedrijf besmet blijkt met het coronavrius. De Veiligheidsregio heeft daarop besloten dat het bedrijf voorlopig moet sluiten.

Vorige week werden medewerkers van de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) die werken bij de locatie in Helmond, getest op het coronavirus. Een aantal van hen bleek besmet. Vervolgens heeft de GGD Brabant-Zuidoost een steekproef gedaan onder 130 mensen van de 1700 die werkzaam zijn bij het bedrijf. Donderdagavond werden deze testresultaten bekend: 21 medewerkers testten positief, zo'n zestien procent van het totaal.

Volledig bedekkend gezichtsmasker

"Ik werd 's ochtends vroeg wakker en las toen dit nieuws. Dan schrik je wel”, vertelt een van de medewerkers die vrijdagochtend aan het werk is. Een handjevol medewerkers is bezig met het coördineren van het transport. “Vrijdag is hier altijd een heel drukke dag", vertelt een van hen. "Vrachtwagens rijden dan, zo vlak voor het weekend, af en aan.”

Zo nu en dan lopen er medewerkers naar buiten die beschermende kleding aan hebben. Ze dragen mondkapjes en een aantal zelfs een volledig bedekkend transparant gezichtsmasker.

'Zorgen dat alles wordt weggewerkt'

Elke vijf minuten melden zich een tot twee vrachtwagens bij de medewerkers aan het hek. “We moeten er voor zorgen dat alles deze dag wordt weggewerkt en afgemaakt", laat een man die de chauffeurs begroet, weten.

De NVWA en de de KDS hebben aangegeven hun medewerkers - toezichthoudende dierenartsen en officiële assistenten - de komende dagen uit voorzorg niet te laten werken bij Van Rooi. Voor hen geldt net zoals voor de andere medewerkers dat de werkzaamheden pas hervat kunnen worden als de situatie bij het bedrijf in Helmond veilig is.

Quarantaine

De positief geteste medewerkers en hun huisgenoten moeten twee weken in quarantaine. Hiervoor is een hotellocatie in de regio beschikbaar gesteld.

Vakbond FNV vindt dat alle ruim 30.000 mensen die werken in de vleesverwerkingsindustrie getest moeten worden op het coronavirus omdat er eerder ook al een uitbraak werd vastgesteld bij een Vion-slachterij in het Gelderse Groenlo.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

