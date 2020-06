Plotseling gedraaide wind zet omwonenden van de Deurnese Peel in de rook

Omwonenden moeten rekening houden met slecht zicht door de rook (foto: Tonnie Vossen).

Je ruikt het nog goed in de omgeving van de Soemeersingel in Helenaveen. Dinsdagavond laaide de brand in de Deurnese Peel opnieuw op. En doordat de wind plotseling draaide, trokken rook en vlammen de andere kant op in de richting van de woonhuizen bij de Soemeersingel.

De brand in de Deurnese Peel smeult al weken en zo af en toe laait het vuur ineens weer op, legt brandweerwoordvoerder Ton Driessen uit. Maar dinsdagavond draaide de wind ineens. “Binnen een uur was de wind 180 graden gedraaid”, vertelt Driessen.

Weg afgesloten

“Daardoor kwam ineens een heel ander gebied in de rook te zitten.” Ook de vlammen van de opgelaaide brand trokken in de richting van het bewoonde gebied. Vanwege de rookoverlast en het mogelijke slechte zicht werd de Soemeersingel bij Helenaveen afgesloten.

Woensdagmorgen is de weg weer vrij. Wel wordt met bordjes nog gewaarschuwd voor de mogelijke rookoverlast. “De rook is hier nu niet meer te zien. Maar het is wel nog goed te ruiken", vertelt verslaggever Tonnie Vossen.

Ergens anders slapen

Buurtbewoners zijn over de rook en het vuur geïnformeerd, zegt de brandweerwoordvoerder. Eerst de mensen die aan de Soemeersingel wonen, later ook anderen in Helenaveen en Liessel. “Met name in de avond en nacht kan er veel overlast zijn van de rook”, vertelt Driessen. “Mensen kunnen dan zelf bepalen of ze liever ergens anders willen slapen of dat ze ramen en deuren gesloten houden.”

Het opgelaaide vuur was dinsdagavond relatief snel onder controle. “Met een uurtje hadden we een deel van het vuur afgeblust. Een ander deel blijft als smeulbrand bestaan. Het is gewoon heel ontoegankelijk gebied.”

Om het beter in kaart te brengen, wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer. “We hebben als brandweer dagelijks contact met Staatsbosbeheer om te zien hoe we elkaar kunnen ondersteunen.”

