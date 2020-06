Taurossen kunnen weer grazen in de Slabroekse Bergen na nieuwe veiligheidsmaatregelen

Een taurosstier (foto: Omroep Brabant)

Het raster waarmee taurossen van fietsers en wandelaars werden gescheiden in de Slabroekse Bergen, wordt weggehaald. Er zijn andere maatregelen genomen om het gebied veiliger te maken. Dat meldt Team de Maashorst. Het raster was aangebracht nadat een tauros een wandelaar had aangevallen in januari. De man raakte daarbij gewond.

Janneke Bosch Geschreven door

Er zijn inmiddels verschillende veiligheidsmaatregelen doorgevoerd:

Zo zijn er bomen en struiken weggehaald, waardoor fietsers en wandelaars gemakkelijker de dieren opmerken langs de bochtige fiets- en wandelpaden. Daarmee moet het gemakkelijker worden om de veilige vijftig meter afstand te bewaren.

Ook hebben de taurossen er een perceel bij gekregen. Ze hebben dan meer ruimte om te grazen, zodat ze minder snel langs de paden zullen gaan staan, hoopt Team de Maashorst.

En de picknickbanken zijn verplaatst. Die staan nu niet meer in druk gebied waar zowel recreanten als taurossen kunnen komen, maar alleen nog op plekken waar de grazers niet bij kunnen.

Tenslotte is de uitkijkbult aan de Udensedreef verwijderd. Die trok ook dieren aan, zegt Team de Maashorst en dat is niet de bedoeling.

Meer informatie

Naast deze maatregelen is ook de informatie voor fietsers en wandelaars aangepast. Er zijn meer binnenkort meer borden te vinden met gedragsregels voor bezoekers en er is een kaart gemaakt waarop precies te zien is wat het graasgebied van de taurossen is. Het raster moet in juni worden weggehaald.

LEES OOK: