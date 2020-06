Met een nieuw laagje bladgoud keert de leeuw in volle glorie terug op de Markt in Den Bosch

Elly Verrijt en Jack van Bommel met de gouden leeuw uit Den Bosch (foto: Jan Peels)

Hij ligt op zijn kant en zijn indrukwekkende kop kijkt naar de grond, alsof hij zich schaamt dat hij gehavend is. De historische gouden leeuw die eeuwen op de Markt in Den Bosch stond, wordt opgelapt door een restauratie-atelier in Bergeijk.

Jack van Bommel runt samen met Elly Verrijt restauratie-atelier Klooster en Beeld, dat zich specialiseert in het herstel van historische kunstobjecten. Op de buitenplaats van het atelier wordt met een polijstmachine de beschadigde poot van de gouden leeuw uit Den Bosch hersteld. Ook wordt de hardstenen sokkel gerepareerd.

De gouden leeuw was jarenlang een gezichtsbepalend beeld op de Markt in Den Bosch. Het rijksmonument stond jaren voor het pand waar V&D en Hudson's Bay gevestigd waren. De laatste jaren is het beeld meerdere keren aangereden, waardoor het al vaker in Bergeijk was om opgeknapt te worden.

Gouden leeuw in betere tijden op de markt in Den Bosch.

'Van zijn voetstuk gebroken'

"De sokkel is afgebroken bij de laatste aanrijding en ook is het bladgoud op de leeuw beschadigd", vertelt Jack. "Maar binnen twee maanden staat hij weer op zijn oude plek", vult Elly aan.

Jack en Elly laten zien hoe ze de Gouden Leeuw in de oude glorie herstellen:

"In Den Bosch is de laatste maanden veel gediscussieerd of het beeld weer terug moest komen op de zelfde plek", vertelt Jack. "Afgelopen week kregen we goed nieuws. Er is besloten, ondanks het gevaar dat het rijksmonument weer door een vrachtwagen geraakt wordt, om het beeld toch weer op z'n historische plek terug te zetten."

Vermaarde herberg

De vergulde stenen leeuw op een metalen sokkel en hardstenen zuiltje is het enige restant van de ooit zeer vermaarde herberg De Gouden Leeuw, die op de plaats stond van de huidige V&D. De oudste vermelding van de herberg dateert uit 1483. In 1919 werd de herberg gesloopt en werd het beeldje van de gouden leeuw aan het gemeentebestuur geschonken, dat het de huidige plaats heeft gegeven.